Tysktalande supporttekniker till BRP Systems
2025-09-19
Första Linjens Support till BRP - Är du vår nästa kundhjälte?
Brinner du för att hjälpa människor och lösa problem? Talar du dessutom tyska? Då kan du vara den vi söker! Vi letar efter en serviceinriktad och engagerad medarbetare till vårt team för första linjens support hos BRP Systems. Här blir du den första kontakten för våra kunder och en nyckelperson i att säkerställa deras nöjdhet.
Om rollen
BRP Systems hjälper kunder inom gym-och fitnessbranschen att forma framtiden för deras träningsverksamhet med smart och effektiv mjukvara som attraherar, engagerar och behåller medlemmar. Vi är marknadsledande med våra produkter i Norden och fortsätter att expandera ut i Europa.
Som en del av supportteamet är du BRP:s ansikte utåt. Du ansvarar för att ta emot inkommande samtal från våra kunder, hantera deras ärenden och se till att de får den hjälp de behöver. Din förmåga att snabbt identifiera och lösa grundläggande problem är avgörande. När ett ärende kräver djupare expertis, är du ansvarig för att korrekt eskalera det till vår andra linjens support.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Besvara inkommande samtal från BRP:s kunder och ge support med grundläggande problem och frågor.
Skapa ärenden i vårt ärendehanteringssystem (Zendesk) under eller efter samtal.
Hantering av första linjens supportärenden i Zendesk.
Eskalera ärenden till andra linjens support när de inte kan lösas inom första linje
Bidra med förslag på innehåll till vår FAQ baserat på vanliga frågor och problem.
Viss beredskap för telefonsupport under kvällar och helger förekommer.
Vem är du?
Vi söker dig som är flytande i det tyska, svenska och engelska språket, både i tal och skrift. Du motiveras av att arbeta kundorienterat och trivs med att vara den första kontakten för våra användare. Du är en resultatinriktad problemlösare som inte ger dig förrän ärendet är löst. Att vara en lagspelare är viktigt för dig, och du bidrar gärna till gruppens framgång. Även i utmanande situationer behåller du din positiva attityd och är resursstark. Du har ett genuint servicefokus och lyssnar aktivt för att förstå kundens behov och kommunicera klart och tydligt.Publiceringsdatum2025-09-19Kvalifikationer
Utmärkt kommunikationsförmåga i både tal och skrift på tyska, svenska och engelska.
Grundläggande teknisk förståelse och förmåga att snabbt sätta dig in i nya system.
Tidigare erfarenhet av kundsupport eller liknande serviceyrken är meriterande.
Vi erbjuder:
En spännande roll i en dynamisk miljö där du får möjlighet att utvecklas och bidra till våra kunders framgång. Du blir en del av ett stöttande team där samarbete och kundnöjdhet står i fokus. Vi är ett snabbt växande företag som erbjuder tekniska lösningar som kontinuerligt är under utveckling med förbättringar och nya funktioner.
Vi jobbar tätt tillsammans mellan avdelningar och det är därför viktigt att du är flexibel och gillar att vara behjälplig i olika sammanhang. Du kommer att utgå från något av kontoren i Linköping eller Stockholm. I Linköping sitter vi precis intill Stora Torget med nyrenoverade lokaler och en härlig miljö. I Stockholm sitter våra medarbetare centralt vid Humlegården. BRP's supportteam består av kollegor som sitter både i Sverige, Danmark, Norge och Finland.
Är du redo att ta dig an utmaningen?
Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt då vi kommer att gå igenom urvalet kontinuerligt och genomföra intervjuer löpande. Maila din ansökan till hr@brpsystems.se
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
(org.nr 556658-2770), http://www.brpsystems.com
Tanneforsgatan 8 (visa karta
