Tysklärare till Sjulnässkolan
Piteå Kommun / Grundskollärarjobb / Piteå Visa alla grundskollärarjobb i Piteå
2026-02-13
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Piteå Kommun i Piteå
, Luleå
, Pajala
eller i hela Sverige
Sjulnässkolan söker nu en lärare i tyska i kombination med annat ämne. Hos oss blir du en viktig del av helheten där lärare från åk 4 till 9 arbetar tillsammans för elevernas bästa.
Arbetsuppgifter
Undervisning i tyska åk 6-9 samt annat ämne utifrån din kompetens och skolans behov. Därutöver övriga för läraryrket vanliga arbetsuppgifter. Mentorskap ingår men beroende på hur andra tjänster tillsätts och planeras kan detta komma att bli aktuellt från start eller först läsåret 27-28. Du förväntas också vara delaktig i skolans utvecklingsarbete och olika ämnesövergripande aktiviteter. Publiceringsdatum2026-02-13Kvalifikationer
Vi söker en legitimerad lärare med behörighet att undervisa upp till åk 9. Meriterande är om du har erfarenhet av liknande uppdrag.
Du ska kunna arbeta mot uppsatta mål, planera och genomföra undervisning med god kvalitet och ha god samarbetsförmåga samt vara en trygg person med gott omdöme. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer om tjänsten
Omfattning: 100%. Enbart tyska utgör ca 50% tjänst. Tillträde augusti 2026 eller enl överenskommelse.
Ferieanställning med 35 h schemalagd arbetstid och 10 h förtroendetid i veckan på heltid.
Sista ansökningsdag 2026-03-08
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
För anställning i grundskolan krävs uppvisat utdrag ur belastningsregister.
Om arbetsplatsen
Utbildningsförvaltningen är en av Piteå kommuns sju förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar utvecklar vi Piteå till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.
Sjulnässkolan, som är en 4-9-skola, är belägen ca 2 mil väster om Piteå. Upptagningsområdet sträcker sig från byarna Långträsk och Storsund ca 5 mil västerut till Böle, Lillpite och Svensbyn i skolans närhet. Det innebär ett av kommunens största upptagningsområden. På skolan finns idag drygt 340 elever och ca 40 anställda.
Läs mer:
Utbildningsförvaltningen Utbildningsförvaltningen - Våra verksamheter (pitea.se)
Jobba i Piteå kommun Jobba hos oss - Arbete (pitea.se)
Piteå växer Piteå växer - Hållbar samhällsutveckling (pitea.se)
Inflyttarservice - för dig som vill flytta till Piteå
Letar du bostad, vill du veta mer om skola och barnomsorg eller är du nyfiken på kultur- och fritidsutbudet? Inflyttarservice Piteå erbjuder dig stöd från start till mål.
Inflyttarservice Piteå (https://www.pitea.se/inflyttare/kontakta-inflyttarservice)
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enl ÖK Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Piteå kommun
(org.nr 212000-2759), http://www.pitea.se Arbetsplats
Piteå Kommun Kontakt
Sveriges Lärare
Ingrid Pihl ingrid.pihl@sverigeslarare.se 070-3700057 Jobbnummer
9741614