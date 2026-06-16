Tyger, Garn, Färg & Form
E.N. Textil AB / Butikssäljarjobb / Jönköping Visa alla butikssäljarjobb i Jönköping
2026-06-16
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos E.N. Textil AB i Jönköping
, Skövde
, Linköping
, Vänersborg
, Karlstad
eller i hela Sverige
Tygfabriken i Huskvarna söker en medarbetare med idéer!
I vår butik säljer vi olika tyger, garn, gardiner, inredning och allt som hör till detta.
Vi vill ha någon som tycker om färg och form, vill bidra med kreativa idéer. Någon som är flexibel som även kan arbeta stängning och vissa lördagar.
Dagligt arbete innefattar att klippa tyg, göra snyggt bland tyger och garn, städa butiksytan, lägga mindre beställningar och hjälpa kunder med material och råd.
Vi vill alltid förbättra både butik och sortimentet, så att möblera om, skylta varor och utveckla våra sociala medier är saker som uppmuntras om man tycker det är utmanande & roligt.
Kunskapen om textila material kan alltid läras upp, men om du redan kan lite om tyger, garn och nålar är det plus i kanten.
Tjänsten innefattar 26h/vecka och är en vikarietjänst med möjlighet till förlängning.
Lön enligt handels med OB på lördagar.
Tjänsten tillsätts snarast möjligt.
Butikens öppettider:
Vardagar 10-18
Lördagar 10-14
Låter detta spännande och roligt, skicka din ansökning till ansokan@entextil.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26
E-post: ansokan@entextil.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HUSKVARNA". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare E.N. Textil AB
(org.nr 556747-1031)
Grännavägen 24C (visa karta
)
561 34 HUSKVARNA Arbetsplats
Tygfabriken Huskvarna Jobbnummer
9966973