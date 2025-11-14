Två handterapeuter
Hand- och plastikkirurgiska kliniken med brännskadeenhet, (HPK) är en utpräglad region- och nationell enhet med omfattande högspecialiserad klinisk verksamhet, utbildning och forskning.
Klinikens upptagningsområde för handkirurgi och plastikkirurgi omfattar Sydöstra sjukvårdsregionen med cirka en miljon invånare. Brännskadeenheten är en av Sveriges två NHV-enheter för avancerad brännskadevård. Verksamheten är både planerad och akut, dygnet runt och årets alla dagar. Vården bedrivs som både sluten- och öppenvård. Kliniken har cirka 130 medarbetare och vi arbetar i team kring patienten. HPK utgör ett kompetenscentrum för sårvård. Vår klinik präglas av hög kompetens, aktivt forskningsarbete och vi är ett utbildningscenter för olika yrkeskategorier.
Vårt erbjudande
Hos oss får du möjlighet att fördjupa och utveckla din kunskap och kompetens i handkirurgisk rehabilitering. Som handterapeut har du en central och viktig roll för teamets gemensamma mål, att hjälpa patienten att uppnå så bra handfunktion som möjligt. Arbetet sker i nära samarbete med handkirurger och övriga personalkategorier. Vi erbjuder ett stimulerande arbete med stor vikt på utveckling av dig i din roll.Publiceringsdatum2025-11-14Dina arbetsuppgifter
Hand- och plastikkirurgiska kliniken med Brännskadecentrum arbetar med högspecialiserad rehabilitering av på kliniken förekommande patienter; hand- och plastikkirurgiska patienter och brännskadepatienter. Som handterapeut hos oss kommer du framför allt arbeta med rehabilitering av handkirurgiska patienter i öppenvård.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter är:
• Bedömning av handfunktion inför och efter operation.
• Träning av handfunktion efter handkirurgi.
• Tillverkning av individanpassade ortoser.
• Utprovning av prefabricerade ortoser.
• Handledning av studenter.
Arbetsgrupp
Du ingår i en grupp bestående av fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Arbetet hos oss utförs i multiprofessionella team tillsammans med övriga yrkesgrupper.
Om dig
Du är legitimerad fysioterapeut eller legitimerad arbetsterapeut. Vi söker dig som har empatisk förmåga och sätter dig in i andras perspektiv utan att ta över personens känslor. I uppdraget krävs att du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Vi ser även att du är självgående, tar ansvar för din uppgift, driver processer vidare samt är flexibel då du har arbetsyta mot patienter, anhöriga, kollegor och andra professioner. Vi söker en person med god förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Vi söker en en lagspelare som tycker om att ha roligt på arbetet. Det är meriterande om du har aktuell erfarenhet av handrehabilitering eller rörelseapparaten.
Ansökan och anställning
