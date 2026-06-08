Lärare i matematik, åk 7-9 Fryxellska skolan
Sunne kommun, Lärande och utbildning / Grundskollärarjobb / Sunne Visa alla grundskollärarjobb i Sunne
2026-06-08
, Munkfors
, Kil
, Torsby
, Hagfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sunne kommun, Lärande och utbildning i Sunne
Sunne i Värmland är platsen där modet växer, livet är enkelt och allting är möjligt. Här finns ett rikt föreningsliv där du kan utöva dina intressen. På fem minuter tar du dig mellan spabesöket, shoppingen, skogspromenaden, teatern, badet, golfrundan, skidåkningen eller vad du nu väljer. Kommunen är känd för sina många arrangemang, sin berättartradition och ett varierat näringsliv med små och medelstora företag. Välkommen! Läs mer om Sunne på sunne.sePubliceringsdatum2026-06-08Beskrivning
Vi söker en engagerad och skicklig lärare i matematik till Fryxellska skolan för undervisning på högstadiet. Fryxellska skolan är en 7–9-skola med cirka 420 elever. Verksamheten är organiserad i fyra arbetslag och inkluderar även anpassad grundskola. Våra undervisningsgrupper består av cirka 20–25 elever, vilket skapar goda förutsättningar för kvalitet i undervisningen och nära relationer.Dina arbetsuppgifter
I rollen som lärare ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp undervisningen i matematik. Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med kollegor i såväl arbetslag som ämneslag. I tjänsten ingår även mentorskap samt arbete med riktade stödinsatser i matematik.
Inför kommande läsår gör skolan en tydlig satsning på matematik. Vi utvecklar vår matteverkstad till en central resurs i undervisningen, där elever ges möjlighet att få extra stöd – individuellt eller i mindre grupper – i en lugn och strukturerad miljö. Här finns tillgång till varierade och laborativa material för att stärka elevernas förståelse. Som matematiklärare kommer du att vara en viktig del i detta arbete och bidra till att utveckla undervisningen och stödinsatserna tillsammans med kollegor.
Hos oss blir du en del av ett kollegium som präglas av samarbete, utvecklingsvilja och ett gemensamt fokus på elevernas lärande. Vi värdesätter att dela erfarenheter och kunskap och ser kollegialt lärande som en självklar del i vårt arbete.
Vi tror att du som söker är trygg i din yrkesroll, har ett tydligt ledarskap i klassrummet och ett genuint engagemang för elevernas utveckling. Du är nyfiken, flexibel och har förmåga att möta elevers olika sätt att lära. Du ser möjligheter, bygger goda relationer och skapar delaktighet i undervisningen. Ett särskilt intresse för att utveckla matematikundervisning och stödinssatser är meriterande.Kvalifikationer
Legitimerad lärare med behörighet i matematik för årskurs 7–9
God förmåga att använda digitala verktyg och läromedel i undervisningen är meriterande
Innan anställning ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas
Sunne kommun tar emot ansökningar via länken i annonsen och meddelande om tjänsten ges via din inloggning i systemet. Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sunne Kommun
(org.nr 212000-1843), https://sunne.se/sv/naringsliv/ledigajobb/
Kvarngatan 4 (visa karta
)
686 80 SUNNE Arbetsplats
Sunne kommun, Lärande och utbildning Kontakt
Ann-Charlotte Rydberg, rektor 0565-15604 Jobbnummer
9953318