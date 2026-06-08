Förste socialsekreterare barn i riskzon
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2026-06-08
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Är du vår nya medarbetare? Vi utökar med en ny enhet inom Barn och Familj (BoF), SF Sydväst och söker en 1: e socialsekreterare till ett av våra team.
Om jobbet
Vår nystartade enhet kommer bestå av två team med sex socialsekreterare i varje team som arbetsleds av varsin förste socialsekreterare och enheten leds av enhetschef. Ett team arbetar med myndighetsutövning barn i riskzonen för att hamna i kriminalitet (6 – 12 år) och ett team arbetar med målgruppen unga i kriminalitet (13 – 18 år). Samtliga team arbetsleds av en förste socialsekreterare och består av sex socialsekreterare och arbetar med åldersgruppen 0-18 år. Då enheten är ny ges du och övriga medarbetare möjlighet att vara med och påverka och utveckla arbetssätt på enheten.
I ditt uppdrag som förste socialsekreterare fördelar och leder du arbetet. Du ansvarar för fördelning av ärenden, ärendehantering och rättssäkerhet i ditt team. För dig är det viktigt att vara tillgänglig, att coacha, och metodhandleda i vardagen. Du vägleder socialsekreterarna om vikten av ett gott bemötande och god samverkan med familjen, deras nätverk samt samverkanspartners (både inom och utanför förvaltningen). Som förste socialsekreterare företräder du socialtjänsten i individutskottet, förvaltningsrätten, kammarrätten och liknande juridiska processer. Att vara uppdaterad avseende lagar, föreskrifter samt aktuell forskning ser du som en självklarhet i ditt arbete. Det är viktigt och nödvändigt att kunna samarbeta och samverka med andra i detta uppdrag. Här arbetar du tillsammans med dina förste kollegor, ni har tät kontakt där ni ger varandra stöd och utvecklar verksamheten.Tillsammans med andra förste socialsekreterare håller du i genomgångar av lagar, föreskrifter och Socialstyrelsens vägledningar för socialsekreterarna. Du samverkar med övriga förste kollegor inom Göteborgs stad och deltar på regelbundna nätverksmöte.
Vi arbetar med barnets bästa i fokus och använder LÖSA som ett verktyg för att öka barns delaktighet. Vi har ett lösningsfokuserat förhållningssätt och fördjupar utredningsarbetet genom att erbjuda våra socialsekreterare att delta i utvecklingsgrupper som exempelvis VIN, Skola, funktionsstöd och psykiatri samt BBIC. Vi har också tillsatt socialsekreterare med särskilt uppdrag, SMSU, vars uppdrag är att introducera nya handläggare vilket avlastar dig som förste socialsekreterare. Du arbetar på uppdrag av och tillsammans med ansvarig chef. Du har tillgång till ett eget kontor. Processhandledning sker tillsammans med övriga förste socialsekreterare inom BoF. Vårt kontor är strategiskt placerat på Lergöksgatan 2a, nära Frölunda Torg.
Om dig
För denna tjänst söker vi dig som har socionomexamen och flerårig erfarenhet av myndighetsutövande arbetsuppgifter inom området Barn och unga. Du har ett starkt barnperspektiv och arbetar för att säkerställa barnets röst och delaktighet i handläggningsprocessen. Du har goda kunskaper och praktisk erfarenhet av gällande lagstiftning. Vi vill att du är väl insatt i handläggning och dokumentation inom BoU, utifrån rättssäkerhet och kvalité samt att du kan vägleda socialsekreterarna på ett bra sätt inom området Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbetsledande uppdrag exempelvis som förste socialsekreterare. Det är inget krav men meriterande att du har B-körkort.
Du är lugn och trygg i pressade och svåra situationer. Du kan balansera krav som ställs på dig och kan trots tidspress fatta välgrundade beslut. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och gruppens arbetsuppgifter. Du tänker på de vi är till för och deras bästa. Du gör ditt bästa för att göra klart alla arbetsuppgifter på rätt sätt och följer upp hur det blev.
Du arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt. Du kan se ditt arbete som en del i ett större sammanhang och förstår hur det påverkar och påverkas av andra delar av organisationen. Du samverkar med andra i övergripande frågor för att skapa värde.
Du tar hänsyn till olika informationskällor och perspektiv samt kan anpassa andras idéer till den egna verksamheten. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du ser till att arbetet slutförs i tid och följer upp resultatet. Du kan på ett effektivt sätt identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du har förmåga att se samband och kan dra logiska slutsatser utifrån begränsad och/eller komplex information. Publiceringsdatum2026-06-08Övrig information
För att uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter? Ansök då inte via systemet, kontakta istället rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Här kan du få mer information om bland annat lönestatistik: goteborg.se/Jobba i Göteborgs Stad/Så är det att jobba i Göteborgs Stad/Lön, ersättningar och förmåner
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda, undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Om företaget
Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad med runt 900 medarbetare. I stadsområdet Sydväst bor cirka 120 000 invånare och området stäcker sig från Billdal till Högsbohöjd och till södra skärgården. Förvaltningens uppdrag är att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga har en rik fritid. Förvaltningen jobbar också för att stötta personer i hemlöshet till ett varaktigt boende. Genom samverkan med civilsamhälle, lokalt näringsliv och andra aktörer ska vi öka folkhälsan och tryggheten i området.
I socialförvaltningen Sydväst vill vi ta tillvara på engagemanget hos alla medarbetare. Hos oss kan du påverka både ditt eget jobb och andras liv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen Sydväst Kontakt
Hubert Larsson, Vision hubert.larsson@fv.vision.se 0313679303 Jobbnummer
9953321