Leg. dietist till nya Praktikertjänst Rehab Vällingby
Praktikertjänst Aktiebolag / Dietistjobb / Stockholm Visa alla dietistjobb i Stockholm
2026-06-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Praktikertjänst Aktiebolag i Stockholm
, Sollentuna
, Ekerö
, Upplands Väsby
, Vallentuna
eller i hela Sverige
Vill du vara med och bygga upp en ny verksamhet från grunden?
I höst öppnar Praktikertjänst Rehab Vällingby – en helt ny primärvårdsrehabilitering i västerort. Nu söker vi en dietist som vill vara med från start och skapa en verksamhet präglad av kvalitet, engagemang och utveckling.
Det här är en unik möjlighet för dig som vill vara med och påverka. Hos oss får du inte bara en arbetsplats utan du får vara med och forma arbetssätt, kultur, team och framtida utveckling.
Information om arbetsplatsen
Praktikertjänst Vård Rehab är en del av Praktikertjänst AB och bedriver primärvårdsrehabilitering vid flera enheter i Region Stockholm. Vi kombinerar det stora företagets trygghet med det lokala engagemanget och den nära verksamheten.
Praktikertjänst Rehab Vällingby är en ny verksamhet med planerad uppstart under hösten. Vi bygger nu ett tvärprofessionellt team där varje medarbetare får möjlighet att påverka verksamhetens utveckling, arbetssätt och kultur. Här får du chansen att vara med från början och skapa den arbetsplats som du själv vill arbeta på.
Som dietist hos oss kommer du att bli en viktig del av teamet kring patienten och bidra med din kompetens i nära samarbete med fysioterapeuter, arbetsterapeuter och övriga professioner.
Du kommer även att ingå i Praktikertjänst Vård Rehabs dietistnätverk tillsammans med erfarna dietistkollegor från våra övriga verksamheter. Nätverket erbjuder regelbundna träffar, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
Som dietist i primärvårdsrehabiliteringen möter du patienter i olika åldrar och med varierande behov. Du arbetar med nutritionsbedömningar, behandling, rådgivning och uppföljning inom områden som övervikt, undernäring, mag- och tarmproblematik, diabetes, hjärt-kärlsjukdom och andra tillstånd där kost och nutrition är en viktig del av behandlingen.
Arbetet är självständigt och varierat med stor möjlighet att planera och strukturera din arbetsdag. Du träffar patienter individuellt, kan hålla i gruppinsatser och samarbetar nära övriga professioner för att skapa en trygg och kvalitativ vård.
Som en del av uppbyggnaden av den nya verksamheten finns även möjlighet att utveckla arbetssätt, gruppverksamheter och samverkansformer utifrån verksamhetens och patienternas behov.Kvalifikationer
Du är legitimerad dietist. Erfarenhet av arbete inom primärvård eller rehabilitering är meriterande, men vi välkomnar även dig som är relativt ny i yrket och vill utvecklas tillsammans med oss.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har ett professionellt förhållningssätt och som drivs av att hjälpa människor till bättre hälsa och livskvalitet. Du är trygg i patientmötet, har god förmåga att skapa förtroende och trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Du är engagerad, ansvarstagande och har en god förmåga att prioritera och planera ditt arbete. Vi värdesätter medarbetare som vill bidra med idéer och vara med och utveckla verksamheten från start.
Vi erbjuder
Möjlighet att vara med och bygga upp en helt ny verksamhet från start
Stora möjligheter att påverka arbetssätt, struktur och utveckling
Ett nära och tillgängligt ledarskap
Korta beslutsvägar och stort inflytande
Samverkan med dietistkollegor inom Praktikertjänst Vård Rehab
Goda möjligheter till kompetensutveckling och professionell utveckling
Mentorskap och stöd från erfarna kollegor
Friskvårdsbidrag på 5 000 kronor per år
Fri sjukvård och läkemedel upp till högkostnadsskydd
Kollektivavtal och trygga anställningsvillkor
Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på hel- eller deltid enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot att få bygga framtidens primärvårdsrehabilitering tillsammans med dig.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst Aktiebolag
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Indalsbacken 2 (visa karta
)
162 68 VÄLLINGBY Arbetsplats
PTJ Vård Kontakt
Viktor Watz viktor.watz@ptj.se Jobbnummer
9953320