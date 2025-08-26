Turnover Coordinator - Boden

Sway Sourcing Sweden AB / Administratörsjobb / Boden
2025-08-26


Visa alla administratörsjobb i Boden, Luleå, Älvsbyn, Piteå, Kalix eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Sway Sourcing Sweden AB i Boden, Luleå, Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik eller i hela Sverige

Vill du vara med och bygga framtidens industri i norra Sverige? Vi söker en engagerad Turnover Coordinator som vill spela en nyckelroll i överlämningen från byggnation till driftsättning. Här får du chansen att arbeta i ett internationellt team, bidra till hållbar utveckling och växa i din karriär.
Dina ansvarsområden
Driva säkerhets- och hållbarhetsinitiativ (HES & BBS)


Identifiera och rapportera risker för en trygg arbetsplats


Samordna och följa upp Turnover Dossier (TOD) och MRB


Koordinera entreprenörers och leverantörers dokumentation


Använda projektets databaser för statusrapportering


Delta i revisioner och implementera förbättringar


Leda TOD-teamet på plats och prioritera arbetsuppgifter


Upprätta checklistor, tidplaner och rapporter


Bidra till ständiga förbättringar genom "lessons learned"

Din profil
Erfarenhet från stora industri- eller byggprojekt


God förståelse för completions, handover-processer & dokumentation


Van att arbeta med digitala verktyg/databaser


Kommunikativ, strukturerad och samarbetsinriktad


Plats: Boden Omfattning: Heltid, 100 % Start: 8 september 2025 Sista dag att ansöka är 8 september 2025
Sök redan idag och bli en del av ett banbrytande projekt som formar framtidens industri!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sway Sourcing Sweden AB (org.nr 559360-7517)

Arbetsplats
Sway Sourcing

Kontakt
Felipe Mendonca Gomes da Silva
felipe@swaysourcing.com
0733555293

Jobbnummer
9477284

Prenumerera på jobb från Sway Sourcing Sweden AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Sway Sourcing Sweden AB: