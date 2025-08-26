Turnover Coordinator - Boden
Vill du vara med och bygga framtidens industri i norra Sverige? Vi söker en engagerad Turnover Coordinator som vill spela en nyckelroll i överlämningen från byggnation till driftsättning. Här får du chansen att arbeta i ett internationellt team, bidra till hållbar utveckling och växa i din karriär.
Dina ansvarsområden
Driva säkerhets- och hållbarhetsinitiativ (HES & BBS)
Identifiera och rapportera risker för en trygg arbetsplats
Samordna och följa upp Turnover Dossier (TOD) och MRB
Koordinera entreprenörers och leverantörers dokumentation
Använda projektets databaser för statusrapportering
Delta i revisioner och implementera förbättringar
Leda TOD-teamet på plats och prioritera arbetsuppgifter
Upprätta checklistor, tidplaner och rapporter
Bidra till ständiga förbättringar genom "lessons learned"
Din profil
Erfarenhet från stora industri- eller byggprojekt
God förståelse för completions, handover-processer & dokumentation
Van att arbeta med digitala verktyg/databaser
Kommunikativ, strukturerad och samarbetsinriktad
Plats: Boden Omfattning: Heltid, 100 % Start: 8 september 2025 Sista dag att ansöka är 8 september 2025
Sök redan idag och bli en del av ett banbrytande projekt som formar framtidens industri!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
