Turistinformatör med ansvar för gruvturer
Kiruna/Lappland Ekonomisk Fören / Rese- och trafikjobb / Kiruna Visa alla rese- och trafikjobb i Kiruna
2025-12-26
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kiruna/Lappland Ekonomisk Fören i Kiruna
Vill du ha ett jobb där du får kombinera struktur och service, administration och möten med människor från hela världen? Där du har ansvar men också kollegor nära till hands? Då kan det här vara rätt roll för dig.
Kiruna Lappland driver det auktoriserade turistcentret i Kiruna och ansvarar för guidade turer till LKAB:s Visitor Centre i världens största underjordiska järnmalmsgruva. Nu söker vi en turistinformatör med särskilt ansvar för våra gruvturer, en nyckelroll i vår dagliga verksamhet.
Om rollen
Som turistinformatör arbetar du med att informera, inspirera och hjälpa besökare att hitta rätt upplevelser i Kiruna med omnejd.
I rollen som gruvtursansvarig har du ett övergripande ansvar för planering, administration och genomförande av våra guidade turer till besöksgruvan. Det är en varierad roll där struktur, problemlösning och god kommunikation är avgörande.Publiceringsdatum2025-12-26Dina arbetsuppgifter
Informera och vägleda besökare över disk, via telefon och mejl
Sälja in Kirunas turistiska utbud och boka aktiviteter
Kassahantering, informationssökning och löpande administration
Planera och administrera turer till LKAB:s Visitor Centre
Boka privata grupper och samordna guider
Arbeta i bokningssystem och hantera kontakt med bussbolag
Göra enklare ekonomiska avstämningar
Lösa problem som uppstår längs vägen, snabbt, lugnt och professionellt
Guida besökare i gruvan (obligatorisk guideutbildning genomförs i maj)
Vem söker vi?
Vi söker dig som är trygg i dig själv, gillar ansvar och trivs när tempot varierar. Du är organiserad, flexibel och har lätt för att kommunicera. Du har:
Mycket god svenska och engelska i tal och skrift
Stark servicekänsla och god social kompetens
Förmåga att arbeta självständigt och fatta egna beslut
Ett strukturerat arbetssätt och öga för detaljer
Intresse för Kiruna och gruvan
Fyllt 18 år
Meriterande
Erfarenhet av administrativt arbete
Tidigare guideerfarenhet
Arbete inom besöksnäring, service eller turism
Ytterligare språkkunskaper, exempelvis tyska eller franska Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: jessica@kirunalapland.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Gruvansvarig". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kiruna/Lappland Ekonomisk Fören
, http://www.kirunalapland.se
Malmvägen 9B (visa karta
)
981 30 KIRUNA Arbetsplats
Kiruna Lappland Turistcenter Kontakt
Jessica Nildén jessica@kirunalapland.se Jobbnummer
9663888