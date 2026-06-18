Deltidsanställd parkeringsvakt sökes till Karlstad
Smart Parkering Sverige AB / Säkerhetspersonalsjobb / Karlstad Visa alla säkerhetspersonalsjobb i Karlstad
2026-06-18
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Smart Parkering Sverige AB har idag hand om parkeringsövervakning, drift och förvaltning av garage och parkeringsanläggningar. Detta gör vi på uppdrag av fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och förvaltningsföretag. Vi tillhandahåller smarta skräddarsydda digitala och miljövänliga lösningar samt marknadens kundvänligaste plattform. Vi är verksamma på flera orter runt om i landet med ett huvudkontor i Stockholm. Med miljö och teknik i fokus skapar vi framtidens parkering!
Till vårt nyöppnade kontor i Karlstad söker vi nu två deltidsanställda parkeringsvakter. Du kommer att tillhöra affärsområde: Öst.
Arbetstiderna är främst förlagda 08.00 - 17.00 mån - fre men kan komma att omfatta skifttider (t.ex 14.00 - 01.24, 06.00 - 18.00, 07.00 - 15.45) samt möjlighet till helgarbete.
Arbetsuppgifter: Att bevaka anläggningar med bil och till fots.
Kontrollera att parkeringsregler efterlevs.
Säkerställa att korrekt och tydlig skyltning finns inom området.
Utfärda kontrollavgifter vid överträdelser.
Hålla ordning och reda på kontoret, utrustning och fordon
Boka tid för: däckskifte, service och besiktning
Rapportera fordonskontroll och statistik till chef/ansvarigPubliceringsdatum2026-06-18Kvalifikationer
Innehaft B-körkort för manuellt växlad bil i minst 2 år
Mycket goda kunskaper i svenska (tal och skrift)
MeriterandeTidigare erfarenhet som parkeringsvakt
Tidigare erfarenhet inom bevakning
För att trivas tror vi att du är:Serviceinriktad
Självständig och ansvarstagande
Lugn och saklig i ditt bemötande
Flexibel, arbetet innebär varierande arbetsdagar, arbetstider och mycket utomhusarbete
Startdatum senast 18/7.
Arbetet börjar med en internutbildning på ca en till två veckor inom de lagar och regler som gäller för parkering och skyltning (tomtmark). I samband med anställning begärs utdrag från polisens belastningsregister. Lön och anställningsvillkor utgår enligt kollektivavtal och är en fast månadslön som beräknas på den fasta arbetstiden (t.ex 25%, 50% eller 75%).
Urval:
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan!
Frågor?
Kontakta rekryteringsteamet via rekrytering@smartp.se
Ansökningar tas enbart emot via formuläret.
Övrigt: Vi väljer att självständigt tillhandahålla denna rekryteringsprocess, rekryterare och annons säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Smart Parkering Sverige AB
(org.nr 559049-0628)
652 21 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterare
Victoria Wiederhielm victoria.wiederhielm@smartp.se Jobbnummer
9971315