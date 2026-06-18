Elkrafttekniker till vår kund i Motala!
A Hub AB / Elektronikjobb / Motala Visa alla elektronikjobb i Motala
2026-06-18
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Vill du arbeta med samhällsviktig infrastruktur och vara med och säkerställa att elförsörjningen fungerar för några av Sveriges största industribolag och elnätsägare? Trivs du i en praktisk roll där teknik, problemlösning och samarbete står i centrum? Då kan detta vara nästa möjlighet för dig!
OM BOLAGET
Vår kund i Motala är en etablerad aktör inom energi- och elkraftsbranschen som arbetar med att utveckla, underhålla och modernisera kritisk infrastruktur för framtidens energisystem. Miljön präglas av hög teknisk kompetens och ett starkt fokus på hållbarhet. Här får du möjlighet att jobba i en samhällsviktig verksamhet där ditt arbete bidrar till en säker och hållbar energiförsörjning.
Bolaget befinner sig i en spännande utvecklingsfas och söker nu en elkrafttekniker som vill vara med och driva pågående service- och underhållsuppdrag. Bolaget samarbetar med några av Sveriges största elnätsägare och industrikunder och erbjuder en varierad vardag med både tekniska utmaningar och goda utvecklingsmöjligheter.
OM ROLLEN
Som Elkrafttekniker hos vår kund blir du en viktig del av ett team som arbetar med service, underhåll och mindre projekt inom högspänningsanläggningar. Rollen innebär ett varierat arbete ute hos kunder där du tillsammans med kollegor säkerställer driftsäkerheten i kritisk elinfrastruktur.
Arbetet omfattar främst underhållsinsatser i ställverk, transformatorstationer och andra elkraftsanläggningar. Du kommer att arbeta nära erfarna kollegor och får goda möjligheter att utvecklas inom olika teknikområden över tid.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av:
Service och underhåll av transformatorer, brytare och ställverk
Förebyggande och avhjälpande underhåll i högspänningsanläggningar
Mekaniskt och elektriskt arbete i samband med serviceuppdrag
Deltagande i mindre projekt såsom utbyte av ställverk och transformatorer
Kabelarbeten och installation av nya stationer
Felsökning och tekniska kontroller
Dokumentation och rapportering av utfört arbete
Samarbete med projektledare, serviceledare och övriga tekniker
Arbetet sker huvudsakligen ute hos kund och resor inom regionen förekommer som en naturlig del av tjänsten. De flesta uppdrag genomförs under ordinarie arbetstid, men arbete på kvällar, helger och beredskap kan förekomma vid behov.
VEM ÄR DU?
Vi söker dig som har en bakgrund inom el, elkraft eller industri och som trivs i en praktisk och teknisk roll. Du uppskattar varierande arbetsdagar, gillar att lösa problem och har ett stort säkerhetstänk i allt du gör.
För att lyckas i rollen är du en lagspelare som trivs med att samarbeta nära dina kollegor. Du är ansvarstagande, noggrann och vågar säga ifrån när det behövs. Samtidigt har du en vilja att lära dig nytt och utvecklas inom elkraftsområdet.
Vi tror även att följande punkter stämmer in på dig:
Utbildning inom elteknik eller elkraft från gymnasium eller YH, kombinerat med några års erfarenhet inom elkraftsområdet
Alternativt har du förvärvat motsvarande kompetens genom flerårig erfarenhet inom elkraft alternativt som industrielektriker
God teknisk förståelse och intresse för mekaniskt arbete
God förståelse för arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor
Flytande i svenska och engelska
Svenskt medborgarskap
B-körkort
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom högspänning, ställverk eller transformatorstationer, men vi välkomnar även dig med rätt utbildningsbakgrund och vilja att utvecklas inom området.
Låter det som en intressant möjlighet? Vi tillämpar ett löpande urval, varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Placering: Hos vår kund i Motala. Resor i tjänsten förekommer där du har tillgång till tjänstebil. Start: Hösten 2026 alternativt enligt överenskommelse. Anställning: Konsultuppdrag på A-hub med goda möjligheter till överrekrytering till kund. Säkerhetsprövning: Tjänsten är säkerhetsklassad och säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning. Svenskt medborgarskap är ett krav.
Vid eventuella frågor kontakta Love Fransson på love@a-hub.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7938826-2060762". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A Hub AB
(org.nr 559177-9656), https://jobb.a-hub.se
Drottninggatan 2 (visa karta
)
591 35 MOTALA Arbetsplats
A-hub Jobbnummer
9971319