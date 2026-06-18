Rekryterare sökes till StudentConsulting - start i augusti
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Ekonomiassistentjobb / Växjö Visa alla ekonomiassistentjobb i Växjö
2026-06-18
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, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige
Vill du driva rekryteringsprocesser, ha daglig kontakt med kunder och konsulter samt coacha arbetssökande till sitt nästa steg? Bli del av ett framåtlutat team inom bemanning, rekrytering och jobbmatchning - välkommen till StudentConsulting!
Vi söker nu en rekryterare/jobbmatchare till vårt team i Växjö då vi växer med befintliga och nya kunder. Rollen är bred och kombinerar rekrytering med kandidatansvar, löpande bemanningsplanering och jobbmatchning som coach inom Rusta och Matcha. Du ansvarar för dina processer från start till mål och har en central roll i att säkerställa hög kvalitet i såväl leverans som kandidat- och deltagarupplevelse!
Tjänsten är på heltid med start enligt överenskommelse under augusti. Tjänsten är en visstidsanställning på sex månader med goda chanser till tillsvidareanställning för rätt person. Arbetstiderna är kontorstid måndag till fredag kl 08-17.Publiceringsdatum2026-06-18Arbetsuppgifter
Driva hela rekryteringsprocessen: kravprofil, annonsering, urval, intervjuer, referenstagning och anställning
Arbeta aktivt med kandidatinflöde genom search, sociala medier och mässor
Ansvara för bemanningsplanering och schemaläggning
Coacha, vägleda och stötta arbetssökande till arbete eller till reguljära studier genom individuella samtal, workshops och seminarium
Arbeta mot uppsatta mål och KPI:er i dina uppdrag
Hantera administrativa delar kopplade till kandidater, konsulter, kunder och deltagare
Vi som jobbar på StudentConsulting trivs i en nytänkande och snabbt föränderlig arbetsmiljö där vi arbetar tillsammans för att nå resultat samt att bygga långsiktiga kundrelationer. StudentConsulting är ett av Sveriges ledande bolag inom bemanning, rekrytering och jobbmatchning med kontor över hela Norden.
DETTA SÖKER VIKvalifikationer
Högskole- eller universitetsutbildning inom HR, personal, service eller liknande (minst 180 hp), samt
Minst två (2) års arbetslivserfarenhet, gärna inom rekrytering, bemanning eller service (deltidsarbete kan godkännas om den sammanräknade arbetstiden motsvarar heltid under två år)
B-körkort
Du har god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift
Vi tror att du
Är van att kunna prioritera i ditt arbete och hantera flera processer parallellt
Tar ansvar för ditt arbete och driver dina processer framåt på egen hand
Har ett genuint intresse för att matcha rätt kandidat med rätt uppdrag
För att trivas i rollen är du sannolikt strukturerad, lösningsorienterad och har en god förmåga att prioritera. Du har ett positivt mindset, är kommunikativ, relationsskapande och bygger förtroende i såväl kollega-, som kund-, kandidat- och deltagar-kontakt.
StudentConsulting är ett av Sveriges ledande bolag inom bemanning, rekrytering och jobbmatchning med kontor över hela Norden. Vi är ett ungt bolag där det är högt i tak och snabbt till beslut. Vi brinner för att matcha kompetens och personlighet till rätt arbetsplats och uppgift. På StudentConsulting är den ena dagen aldrig den andra lik. Förändringar sker i snabb takt och vi växer både som kollegor och organisation varje dag.
Varmt välkommen med din ansökan! Vänligen genomför tre tester tillgänliga i din kandidatprofil. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Nordkalottvägen 1 (visa karta
)
972 54 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Linnea Sveding vaxjo@studentconsulting.com Jobbnummer
9971308