Portmontör till ASiL
Professionals Nord Sundsvall AB / Grovarbetarjobb / Timrå Visa alla grovarbetarjobb i Timrå
2026-06-18
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Vi arbetar med allt från stängsel, grindar och portar till stålkonstruktioner, lasthus och specialanpassade lösningar.
Våra kunder finns överallt – från Sveriges största energi & kraftbolag till skolor, fastighetsägare, industrier, bilfirmor och mindre företag på landsbygden.
Oavsett om det handlar om ett skyddsobjekt, ett logistikflöde eller ett vanligt företagsområde – vi anpassar lösningen efter platsens krav och människorna som verkar där.
Vissa letar efter rätt erfarenhet. Vi letar efter rätt person.
Nu söker ASiL en portmontör som vill vara med och bygga något långsiktigt tillsammans med oss. Erfarenhet är värdefullt, men för oss väger ansvar, inställning och vilja att göra ett bra jobb minst lika tungt. Om du gillar att arbeta praktiskt, ta ansvar och bidra till laget kan det här vara en roll för dig.
Information om tjänsten
ASil grundades med en tydlig idé: att leverera säkerhetslösningar och installationer som verkligen gör skillnad – med hjärta, precision och tydlighet i varje steg.
I rollen som portmontör arbetar du med installation, service och underhåll med högsta kvalitet, pålitlighet och passion.
ASiL är övertygade om att bra lösningar börjar med människor som mår bra.
Därför lägger de stor vikt vid att bygga en företagskultur där medarbetare trivs, känner ansvar och får rätt förutsättningar att lyckas.
ASiL bygger företaget med samma omtanke som de bygger sina lösningar. Med Hjärta & Hjärna, Tillit och Starka Leveranser.
Du erbjuds
En varierad vardag där du arbetar med både teknik, montage och kundkontakt
En gedigen introduktion där du får gå bredvid erfarna kollegor och växa in i rollen
Möjlighet att utvecklas i ett växande företag med korta beslutsvägar
Ett sammansvetsat team där ansvar, kvalitet och gemenskap är en naturlig del av vardagen
Arbetsuppgifter
Montage av portar, grindar och säkerhetslösningar
Service, felsökning och reparation
Kundkontakt på arbetsplatsen
Dokumentation och rapportering av utfört arbete
Säkerställa att installationer uppfyller kvalitets- och säkerhetskrav
Samarbete med projektledare, säljare och övriga montörer
Bidra till förbättringar inom kvalitet, säkerhet och arbetssätt
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av montage – eller är i början av din yrkesresa
• Gillar att jobba praktiskt och använda kroppen
• Tar ansvar för ditt arbete och ditt bidrag till laget
• Gillar att samarbeta och bygga relationer
• Bryr dig om hur jobbet blir utfört – inte bara att det blir gjort
• Förstår vikten av noggrannhet när säkerhet står i fokus
Vi ser gärna att du har erfarenhet av någon form av praktiskt arbete sedan tidigare. Du behöver inte kunna allt, men du behöver vara nyfiken, vilja lära dig och kunna ta egna initiativ.
Har du svets- och enklare elkunskaper ser vi det som meriterande för tjänsten.Publiceringsdatum2026-06-18Kvalifikationer
B-körkort
Möjlighet att resa och arbeta på annan ort med övernattningar
Godkänt belastningsregister och möjlighet att genomgå säkerhetsprövning
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Utgår från Timrå, men kan innebära jobb på annan ort
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Stina Vidmark
Sök tjänsten nedan genom att fylla i din information samt bifoga dokument. Logga gärna vidare in på "Mina sidor" efter att du bekräftat ditt konto, här kan du skapa din kandidatprofil vilket utökar din chans till drömjobbet! Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på stina.vidmark@pn.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Sundsvall AB
(org.nr 559500-8029), https://asilab.se/
861 36 TIMRÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
ASiL Kontakt
Leveranschef
Stina Vidmark stina.vidmark@pn.se +46733003503 Jobbnummer
9971317