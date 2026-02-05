Turistcenteransvarig
2026-02-05
Vill du vara med och vidareutveckla Kiruna som en av Sveriges mest unika och attraktiva destinationer? Kiruna är hjärtat i Lappland, med norrsken, midnattssol, samisk och tornedalsk kultur, gruvhistoria och storslagna fjällmiljöer som lockar besökare från hela världen. Här möts natur, kultur och vetenskap i en unik kombination.
Som turistcenteransvarig i Kiruna Lappland ekonomisk förening, blir du en nyckelperson i att forma och driva utvecklingen av turistcentret både strategiskt och operativt.
Läs mer om oss på: kirunalapland.sePubliceringsdatum2026-02-05Dina arbetsuppgifter
Som verksamhetsansvarig för Turistcenter Kiruna ansvarar du för att leda och utveckla verksamheten tillsammans med ditt team, med fokus på att leverera hög service till besökare från hela världen. Du har personal-, budget- och verksamhetsansvar för två turistinformatörer samt säsongsanställda gruvguider. Du stöttar operativt i det dagliga arbetet.
En viktig del av tjänsten är även ansvaret för guideverksamheten i LKAB:s Visitor Centre, en av regionens mest besökta och unika upplevelser. Det innebär att du planerar, samordnar och utvecklar gruvturerna i nära samarbete med LKAB, samt ansvarar för guidebemanning och kvalitetssäkring av upplevelsen. Verksamheten lockar både svenska och internationella besökare året runt.
Du kommer även att samverka med:
Lokala och regionala aktörer inom besöksnäringen
Medlemsföretag inom Kiruna Lappland
Kommun och region
Internationella researrangörer och marknadsplattformar kopplat till ansvarsområdet
Turistcentret fungerar som navet för besöksinformation, bokningsservice och marknadsföringsstöd för hela destinationen Kiruna in Swedish Lapland. Under högsäsong vinter och sommar har vi säsongspersonal och extraresurser för att möta efterfrågan.Kvalifikationer
Vi söker dig med relevant utbildning inom turism, besöksnäring, destination management eller motsvarande. Du har erfarenhet av:
Strategiskt och operativt arbete inom turism
Samverkan med olika typer av aktörer och intressenter
Erfarenhet av ledarskap och personalansvar
Meriterande:
Erfarenhet av turism eller internationellt destinationsarbete
Kännedom om platsen du ska verka inom
Erfarenhet av att arbeta med guideverksamhet eller liknande publika upplevelser
God digital kompetens
Språkkunskaper utöver svenska och engelska.
Du är en trygg ledare med god kommunikationsförmåga, kreativt tänkande och en stark vilja att bidra till Kirunas utveckling som destination. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Körkort B är ett krav.
Anställningens omfattning
Tillträde: Enligt överenskommelse, våren 2026. Omfattning: Heltid
Arbetstid: I huvudsak vardagar dagtid, men kvälls- och helgtjänstgöring kan förekomma vid evenemang eller säsongstoppar.
Lön: Månadslön enligt överenskommelse. Individuell lönesättning tillämpas.Så ansöker du
CV och personligt brev mejlas till peter@kirunalapland.se
.
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
E-post: peter@kirunalapland.se Omfattning
