Tungmekaniker till fältbaserad tjänst
2025-10-06
VS Truck är ett av marknadens största privatägda företag inom truck och materialhantering. Med över 100 års erfarenhet inom truck- och entreprenadbranschen förser dom alla sorters kunder med lösningar som passar. VS Truck har verkstäder på flera olika orter i Sverige och tekniker utspridda från Stockholm ner till Skåne.Om tjänsten
I rollen som Fältmekaniker kommer du arbeta med service, reparation, underhåll och diagnostik av entreprenadmaskiner och truckar ute hos VS Trucks kunder. Du kommer ha en egen kundkrets och vara direktkontakten med kund för att ge den personliga service som VS Truck har byggt upp sitt företag genom. Du planerar in ditt servicearbete, beställer reservdelar och sköter serviceadministrationen. Du kommer ha en fullt utrustad servicebil och tjänsten utgår hemifrån. Din Serviceledare sitter i Eslöv där också verkstaden för Skåneregionen finns. Arbetet är självständigt men vid större reparationsarbeten kommer du arbeta tillsammans med en kollega.
Mer specifikt är arbetsuppgifterna
• Service, reparation, underhåll och diagnostik av Entreprenadmaskiner och Truckar
• Service- och reparationsplanering
• Teknisk support och rådgivning till kunder
• Reservdelshantering
Om dig
För att vara aktuell för denna tjänst har du
• Erfarenhet av mekanisk service, installation och felsökning på tyngre maskiner
• Kunskap av att arbeta med felsökning på fordonsel och läsa elschema
• Kunskaper inom dieselmaskiner
• Erfarenhet av fältbaserat arbete och kundkontakt i någon form
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• B-Körkort
Som person är du självgående, förtroendeingivande och det är av yttersta vikt att du är problemlösande och kan hantera olika fokusområden samtidigt. Du har också ett högt kvalitetstänk och arbetar noggrant med både dina arbetsuppgifter och efterföljande dokumentation. Tjänsten som Fältmekaniker innebär också ett flertal kontaktytor både internt och externt. Därför är det viktigt att du trivs i kommunikativa roller, har ett serviceorienterat mindset och tycker det är inspirerande att träffa kunder.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Skåne
Arbetstider: måndag till fredag 7-16
Lön: Enligt överenskommelse
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
