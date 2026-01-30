Tung Trafiklärare C & CE
2026-01-30
Prima Trafikskola i Norrköping AB är ett växande företag i Norrköping. Vi finns i centrala Norrköping med nyrenoverade lokaler. Vi är ett starkt team på 14 anställa och driver samtidigt Prima Halkbana.
Prima Halkbana finns på Lindövägen 80 i Norrköping men även ute på Bråvalla Flygfält. Med gigantiskt stora ytor kan vi erbjuda en kvalitativ utbildning.
Vi söker dig som är utbildad och av Transportstyrelsen godkänd trafiklärare.
Då några av vårat ledord är engagemang, kompetens och vilja. Ser vi gärna att du delar dessa värdegrunder med oss.
Dina arbetsuppgifter går ut på att möta kunden och överträffa dem. Det ska vara roligt och lärorikt att gå en utbildnings hos oss.
Förmåga att se och planera med kunderna.
Vi erbjuder alla våra anställa ett fullvärdigt kollektivavtal och är Guld Medlemmar hos STR, Sveriges Trafikutbildares Riksförbund.
Vi är även Norrköpings enda Miljö-diplomerade Trafikskola.
Rekrutering sker löpande
Lön, Individuel lönesättning
Anställningsform, Vikariat / Fastanställning
Arbetstider, Enligt överenskommet
Kollektivavtal, Fullvärdigt - Ja
Vi ser fram emot din ansökan. Maila oss redan idag,ninos@primatrafikskola.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Via mail eller samtal
E-post: ninos@primatrafikskola.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Trafiklärare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prima Trafikskola i Norrköping AB
(org.nr 556981-5425)
Nygatan 31 (visa karta
)
602 34 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ansvarig
Ninos Chanko ninos@primatrafikskola.se 0709104344 Jobbnummer
9715249