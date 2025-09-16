Tullverket söker underrättelsehandläggare
2025-09-16
Vill du arbeta i en myndighet som gör skillnad i samhället och ha meningsfulla, intressanta och spännande arbetsuppgifter inom en brottsbekämpande underrättelseverksamhet? I så fall är Tullverket något för dig.
Underrättelseavdelningen bedriver underrättelseverksamhet med leveranser till alla delar av Tullverket. Avdelningen hanterar underrättelse- och riskanalys och arbetar med underrättelseverksamhet inom alla delar av Tullverkets uppdrag, vad gäller såväl illegala och farliga varor som uppbörd. Arbetet syftar till att förebygga, upptäcka och förhindra brottslig verksamhet.
Avdelningen delas in i fyra enheter med geografiskt ansvar: Syd, Väst, Öst och Nord och består också av Tullverkets selekteringscenter samt enheten för strategisk analys och nationell desk.
Vi söker nu en underrättelsehandläggare/ koordinator till vår underrättelseenhet i öst med inriktning vapen och explosiva varor. Publiceringsdatum2025-09-16Om tjänsten
I tjänsten som operativ underrättelsehandläggare arbetar du med inhämtning, bearbetning, analys och delgivning av underrättelseprodukter. Du kommer att ansvara för att inhämta, bearbeta och analysera underrättelseinformation för delgivning till främst kontroll och tullkriminalenheterna. Du presenterar dina slutsatser genom operativa underlag såväl skriftligen som muntligen. I ditt grunduppdrag kommer du att samverka med alla operativa delar inom Tullverket både nationellt och internationellt samt i förekommande fall med andra brottsbekämpande myndigheter.
Inriktningen är att handläggaren vi nu söker ska jobba som handläggare med fokus mot vapen och explosiva varor och delar av sin arbetstid bemanna NSC (Nationellt Skjutvapen Center). Du kan dock tas i anspråk för andra uppgifter och ärenden vid behov inom underrättelseverksamheten. NSC har sina lokaler i polisens lokaler på Kungsholmen. I rollen som kommer du fungera som en länk mellan tull och polis i vapenrelaterade ärenden men även ärenden gällande pyroteknik och explosiva varor där vi kan ha nytta av koordinering mellan myndigheterna. Här är nyckelorden eget ansvar, samverkan, hög förmåga till egna initiativ och vara villig att utveckla verksamheten och rollen vi nu utlyser. Informationsinhämtning och bearbetning ställer höga krav på din förmåga att hantera större mängder data och förmåga att skapa struktur.
En del i ditt arbete är att presentera operativ underrättelseinformation och lägesbild internt och till samverkansmyndigheter såväl skriftligen och muntligen samt delta i olika mötesforum. Underrättelsearbetet är nationellt vilket kan innebära samarbete och ibland närvaro på övriga huvudorter. Underrättelseverksamheten är dynamisk och ibland oförutsägbar, vilket innebär att det ibland behövs göras tuffa och snabba prioriteringar som ställer höga krav på god omställningsförmåga och flexibilitet i sina ärenden och arbetsuppgifter. Verksamheten är i ständig utveckling och förbättringsarbete är en del i vardagen.
Vi söker dig som har:
• Eftergymnasial utbildning inom t ex kriminologi, beteendevetenskap, statsvetenskap eller annan relevant utbildning för tjänsten vilken arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Erfarenhet av operativt underrättelsearbete eller arbete med förundersökningar (utredare/analytiker) vid statlig myndighet
• God förmåga att uttrycka dig väl på svenska och engelska i tal och skrift
• Goda kunskaper i Officepaketet, särskilt Excel
• Körkort, klass B för personbil
• Svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du har:
• Utbildning inom operativ underrättelseverksamhet vid statlig myndighet
• Erfarenhet av nationell samverkan med främst brottsbekämpande myndigheter
• Haft en ledarroll, varit koordinator eller samordnare
• Erfarenhet av att arbeta med stora mängder data
• Intresse och/ eller kunskap om vapen
• Intresse och / eller kunskap om explosiva varor
• Erfarenhet av arbete med hemliga tvångsmedel
• Utbildning i de system som hanterar hemliga tvångsmedel
• Goda kunskaper i iBase, Analyst 's Notebook och andra informationssystem
Personliga egenskaper
• Konstruktivt teamarbete - Ser till helheten, bidrar till en god stämning i gruppen, samarbetar effektivt med andra genom att dela med sig av kunskaper, erfarenheter och arbetsmetoder samt stödjer andra i strävan att de ska nå framgång i arbete
• Initiativ och ansvar - Agerar på eget initiativ och utifrån ett helhetsperspektiv, får saker att hända och tar ansvar för resultatet
• Samverkan - Är utåtriktad, kan ta plats när det behövs och har lätt för att skapa användbara kontakter och relationer som kan användas i det operativa arbetet för att nå framgång och resultat i ärenden
• Analys och omdöme - Är lösningsorienterad, kan tänka utanför boxen samt har god förmåga att förstå och analysera information och kan snabbt göra förnuftiga och rationella bedömningar
• Stabilitet - Främjar en stabil och förtroendeskapande arbetsatmosfär genom att du är trygg i dig själv och de beslut du fattar, stödjer och uppmuntrar andra när det uppstår problem samt är tydlig i din kommunikation och pålitlig
• Innovation - Delta aktivt i förändringsarbete genom att bidrar med idéer och tankar på hur man kan utveckla och effektivisera verksamheten, våga ifrågasätta traditionella tillvägagångssätt och främja förändring och nytänkande i verksamheten
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet! Övrig information
Referensnummer: TV-2025-21511.
Placeringsort: Stockholm.
Anställningen är en tillsvidaretjänst som inleds med 6 månaders provanställning.
Resor inrikes och utrikes kan förekomma.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan beslut om anställning får du genomgå drogtest och bakgrundskontroll. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning, då tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Tullverket är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kan du komma att krigsplaceras i Tullverket.
Tullverket värdesätter de kvaliteter som tillförs verksamheten genom att ha en jämn könsfördelning samt etnisk mångfald.
För mer information och ansökan
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av Christer Nilsson, 08-456 51 62. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support, 060-67 25 85. Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Anders Edström, 08-456 62 91 och för Saco-S, Lena Edehag, 08-456 58 68.
Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/meritförteckning, ska ha inkommit till Tullverket senast den 5 oktober. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
