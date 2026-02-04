Tullverket söker stabschef till verksledningsstaben
2026-02-04
Har du chefserfarenhet och god förståelse för ledning och styrning av en myndighet? Då kan detta vara tjänsten för dig. Tullverket söker en chef till verksledningsstaben. Hos oss får du arbeta i en spännande verksamhet som bidrar till att skapa ett tryggt och säkert samhälle!
Verksledningsstaben utgör ett stöd för verksledningen i myndighetsövergripande frågor bland annat strategiska frågor, nationella och internationella samordningsfrågor, och strategisk verksamhetsstyrning. Verksledningsstaben består av ca 15 medarbetare och leds av stabschefen. Publiceringsdatum2026-02-04Om tjänsten
Som stabschef ansvarar du för ledningen och styrningen av verksledningsstabens verksamhet och du har ett ansvar för att åstadkomma goda resultat samt bedriva ett gott ledarskap. Stabschefen ingår också i Tullverkets ledningsgrupp och en viktig arbetsuppgift är att tillsammans med övriga i ledningsgruppen hantera övergripande verksamhetsfrågor. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter omfattar:
• Ansvar för verksledningsstabens mål och resultat och strategiskt ansvar för ledning och styrning av verksamheten samt övergripande budget- och personalansvar.
• Samarbeta nära med verksledningen och utgöra stöd i styrningsfrågor.
• Utveckla verksamheten och leda förändringsarbete.
• Anpassa verksamheten när nya behov uppstår och prioritera vad som är viktigast att göra på kort och lång sikt.
• Ha god omvärldsorientering och förstå hur omvärlden påverkar Tullverkets verksamhet och agera utifrån det.
• Kontakter med Finansdepartementet i olika frågor.
• Företräda myndigheten i externa sammanhang nationellt och internationellt.
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet från chefsbefattning som stabschef eller likvärdigt och erfarenhet av att leda och utveckla en verksamhet och ha åstadkommit goda resultat.
• Erfarenhet från chefsbefattning inom myndighet och därmed ha och god förståelse för hur en myndighet fungerar i ledning, styrning, organisation och uppföljning.
• Akademisk utbildning inom statsvetenskap, ekonomi eller juridik eller annan utbildning eller erfarenhet som vi bedömer som relevant.
• Ledarskapsutbildning.
• Svenskt medborgarskap.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av Tullverkets verksamhetsområde.
• Erfarenhet av arbete med verksamhetsstyrning och verksamhetsanalys.
• Erfarenhet av ledningsgruppsarbete.
• Erfarenhet av internationellt samarbete.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har god förmåga att bidra i ledning och styrning av verksledningsstabens verksamhet, skapa tydliga strukturer och leverera goda resultat. Du är van vid att hantera flera olika ärenden samtidigt. Du har god förmåga att utveckla både människor och verksamhet genom ett coachande och kommunikativt ledarskap och du förstår vikten av att skapa engagemang och ansvarstagande hos dina medarbetare. Som person har du mod att fatta beslut, är handlingskraftig och styr mot uppsatta mål. Du har ett strategiskt synsätt och en god helhetssyn och du kan utmana dig sig själv och andra i syfte att stimulera innovation och förändring. Du bör vara kommunikativ, ha lätt för att samarbeta och skapa kontakter med andra både inom och utanför Tullverket.
Vi lägger stor vikt vid ledarskapsförmåga och personlig lämplighet!
Vi erbjuder dig
Genom att jobba på Tullverket har du ett viktigt jobb där du bidrar till ett tryggt och säkert samhälle. Vi värderar trivsel och kompetensutveckling högt och är vi strävar efter att du som anställd hos oss ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid. Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor och våra förmåner omfattar bland annat friskvårdsbidrag, subventionerade läkemedel och goda semester- och pensionsvillkor. Det finns också möjlighet att jobba delvis hemifrån när verksamheten tillåter. Som stabschef har du förtroendearbetstid och möjlighet till förmånsbil. Övrig information
Referensnummer: TV-2026-02569.
Placeringsort: Stockholm.
Anställningen är en tillsvidareanställning och individuell lönesättning tillämpas. Inom Tullverket tillämpas tidsbegränsade chefsförordnanden på 5 år med möjlighet till förlängning.
Tillträdesdag: Enligt överenskommelse.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan beslut om anställning kommer du att genomgå drogtest och bakgrundskontroll. Tjänsten är placerad i säkerhetsklass vilket innebär att säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning och svenskt medborgarskap krävs. Tullverkets är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kan du komma att krigsplaceras i Tullverket.
Tullverket värdesätter de kvaliteter som tillförs verksamheten genom att ha en jämn könsfördelning samt etnisk mångfald.
För mer information och ansökan
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av Johan Norrman. 08-405 00 22 eller Bodil Taylor, 08-456 55 60. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support, 060-67 25 85. Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Ulf G Persson, 040-661 33 och för Saco-S, Katarina Hernhut, 08-456 52 65.
Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/meritförteckning, ska ha inkommit till Tullverket senast den 17 februari. Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor över Sveriges gränser. Med visionen att bara godkända varor ska passera gränsen hindrar vi olagliga varor från att komma in i landet och bidrar till ett tryggare samhälle. Vi förenklar handeln med andra länder och lägger grunden till ökad tillväxt och konkurrens på lika villkor. Tullverket, som grundades 1636, har i dag cirka 2 600 anställda och leds av generaltulldirektör Johan Norrman. Ersättning
