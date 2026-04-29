Tullverket söker Specialist IT
2026-04-29
Publiceringsdatum2026-04-29Om företaget
Tullverkets IT-avdelning är lokaliserad till Luleå och består idag av ca 360 medarbetare. Avdelningen utgör ett stöd för hela Tullverket och levererar olika typer av tjänster inom olika områden till Tullverkets kärnverksamhet och övriga avdelningar. IT-avdelningen ansvarar för Tullverkets IT-produktion och IT-utveckling samt för den kort- och långsiktiga planeringen av verksamheten ur ett IT-perspektiv.
I Tullverket är det ytterst viktigt att skydda myndighetens information, verksamhet och IT-system. För att bli ännu bättre på det behöver vi dig som har både ett stort intresse och kunskap inom säkerhetsområdet. Vill du ha ett utmanande, omväxlande och meningsfullt arbete med spännande arbetsuppgifter där du har möjlighet att bidra till att skapa ett tryggt och säkert samhälle? Ansök nu och bli en av våra nya medarbetare! Om tjänsten
Som penetrationstestare är du en del av IT-avdelningens IT-säkerhetsfunktion och arbetar med teknisk säkerhetsgranskning på uppdrag av den egna funktionen och myndighetens utvecklingsverksamhet.
Arbetet sker i tätt samarbete med myndighetens IT-säkerhetsfunktion och SOC.
Arbetet innebär bland annat att:
Utföra tekniska säkerhetsgranskningar/penetrationstester på myndighetens it-stöd
Dokumentera, kommunicera och redogöra resultat från utförda granskningar
Vara specialiststöd vid arbete med säkerhetsarkitektur och hotmodellering
Utveckla och vägleda myndighetens fortsatta arbete med säkerhetsgranskning
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har:
akademisk examen inom IT eller annan utbildning som bedöms som likvärdig av Tullverket
vidareutbildning inom IT-säkerhet
aktuell erfarenhet av att utföra tekniska IT-säkerhetsgranskningar i form av penetrationstester
god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av arbete i säkerhetskänslig verksamhet
erfarenhet av IT-forensik, incidenthantering eller säkerhetsövervakning
utfört Red Team-uppdrag
erfarenhet av ramverk eller metoder så som OWASP, MITRE Att&ck eller TIBER
relevanta certifieringar så som CompTIA PenTest+, Certified Penetration Tester (CPT), Certified Expert Penetration Tester (CEPT), Certified Mobile and Web Application Penetration Tester (CMWAPT), Offensive Security Certified Professional (OSCP), Global Information Assurance Certification (GIAC) Penetration Tester (GPEN) eller EC-Council Licensed Penetration Tester (LPT) Master. Dina personliga egenskaper
Du är ansvarsfull och har lätt för att arbeta självständigt. Rollen ställer krav på nyfikenhet, egen drivkraft och god kommunikationsförmåga.
För dig är Tullverkets värdegrund; Helhetssyn, Nytänkande, Ansvarstagande, något helt naturligt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Vi erbjuder dig
Tullverket har ett viktigt uppdrag i samhället och vi erbjuder ett spännande och stimulerande jobb med goda utvecklings- och utbildningsmöjligheter. Vi värderar trivsel och kompetensutveckling högt och vi strävar efter att du som anställd hos oss ska ha en bra balans mellan arbete och fritid. För dig som strävar efter att uppnå nya mål i din kunskap och kompetens är Tullverket en självklar arbetsgivare som stöttar sina medarbetare framåt.
Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor och våra förmåner omfattar bland annat flexibel arbetsplats med möjlighet till visst hemarbete, friskvårdsbidrag samt goda semester- och pensionsvillkor.
Genom att jobba på Tullverket är du med och bidrar till ett tryggt och säkert samhälle. Övrig information
Referensnummer: TV-2026-09692Placeringsort: Luleå eller Stockholm
Anställningsform: Anställningen är en tillsvidareanställning och inleds med 6 månaders provanställning och individuell lönesättning tillämpas.
Tillträdesdag: Efter överenskommelse
Resor kan ingå i tjänsten.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest och bakgrundskontroll. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning, då tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Tullverkets är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kommer du att krigsplaceras i Tullverket.
Tullverket värdesätter de kvaliteter som tillförs verksamheten genom att ha en jämn könsfördelning samt etnisk mångfald.
För mer information och ansökan
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av Martin Hedlund, gruppchef Cybersäkerhet, 0920-25 98 18. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support tel. 060-67 25 85. Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Anders Nilsson, 0920-25 96 31, och för SACO-S, Eva Rutberg, 0920-25 96 39.
Du ansöker genom att bifoga CV/meritförteckning samt svara på urvalsfrågorna. Din ansökan ska ha inkommit till Tullverket senast den 2026-05-24. Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor över Sveriges gränser. Med visionen att bara godkända varor ska passera gränsen hindrar vi olagliga varor från att komma in i landet och bidrar till ett tryggare samhälle. Vi förenklar handeln med andra länder och lägger grunden till ökad tillväxt och konkurrens på lika villkor. Tullverket, som grundades 1636, har i dag cirka 2 500 anställda och leds av tillförordnad generaltulldirektör Johan Norrman. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tullverket
(org.nr 202100-0969), https://www.tullverket.se/
