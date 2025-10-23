Tullverket söker kommunikationsstrateg
2025-10-23
Tullverkets kommunikationsavdelning driver och utvecklar Tullverkets kommunikationsarbete och är ett strategiskt och operativt stöd för hela myndigheten. Avdelningen består av tre enheter: kommunikationsstödsenheten, webbredaktionsenheten
och kundmötesenheten.
Tjänsten som kommunikationsstrateg är placerad på kommunikationsstödsenheten som består av cirka tio personer. Enheten ansvarar bland annat för strategiskt kommunikationsarbete, presstjänst, redaktionell samordning, klarspråksarbete och nyhetsartiklar till intranätet. Publiceringsdatum2025-10-23Om tjänsten
Är du en erfaren kommunikatör med både strategisk och operativ kompetens? Har du ett starkt driv och ett genuint intresse för samhällsfrågor? Då kan tjänsten som kommunikationsstrateg hos oss vara rätt för dig. Kommunikationsavdelningen driver ett aktivt arbete med att utveckla myndighetens kommunikation i våra interna och externa kanaler. Ett kvitto på det är att Tullverkets anseende ökar stadigt i anseendeundersökningar.
Som kommunikationsstrateg arbetar du nära myndighetens tre andra kommunikationsstrateger. Du kommer in tidigt i uppdrag, bidrar med strategisk rådgivning, sätter ihop kommunikationsplaner och skapar innehåll till olika kanaler. Du arbetar med kommunikation som riktar sig till såväl medarbetare och chefer som myndighetens externa målgrupper.
Vi söker dig som har:
• akademisk utbildning inom kommunikation eller annan relevant utbildning som myndigheten bedömer som likvärdig
• minst fem års erfarenhet av arbete med strategisk och operativ kommunikation
• erfarenhet av att arbeta med kommunikationsplanering
• mycket god förmåga att uttrycka dig i skrift
• god förmåga att producera foto och film
• erfarenhet av att ha arbetat i en större organisation
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av arbete i statlig verksamhet
• erfarenhet av att ge kommunikationsstöd till en organisations ledning
• erfarenhet av arbete med både extern och intern kommunikation
• kunskap om internationell handel och/eller brottsbekämpning
• erfarenhet av arbete med kriskommunikation
• erfarenhet av att leda workshops och facillitera möten
Personliga egenskaper
• som person har du gott omdöme och god analytisk förmåga
• du trivs med att både jobba strategiskt och att skapa innehåll
• du kan bidra med helhetssyn och utifrånperspektiv
• du är strukturerad och driftig
• du är bra på att samarbeta och du har god förmåga att bygga nätverk och att vårda relationer
• du är en bra rådgivare som både kan lyssna och argumentera
• du delar gärna med dig av din kunskap till kollegor
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Vi erbjuder dig
Genom att jobba på Tullverket har du ett viktigt jobb där du bidrar till ett tryggt och säkert samhälle. Vi värderar trivsel och lärande av varandra högt och vi strävar efter att du som anställd hos oss ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid. Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor och våra förmåner omfattar bland annat friskvårdsbidrag, subventionerade läkemedel och goda semester- och pensionsvillkor. Övrig information
Referensnummer: TV-2025-23821.
Placeringsort: Stockholm.
Anställningen är en tillsvidareanställning och inleds med 6 månaders provanställning och individuell lönesättning tillämpas.
För att bli aktuell för anställning på Tullverket krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande säkerhets- och sekretessmedvetenhet, lämplighet och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Tullverkets verksamhet. Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest och bakgrundskontroll. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning, då tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Tullverket är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kan du komma att krigsplaceras i Tullverket.
Tullverket värdesätter de kvaliteter som tillförs verksamheten genom att ha en jämn könsfördelning samt etnisk mångfald.
För mer information och ansökan
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av enhetschef Mattias Ragert, 0790-607 538. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support, 060-67 25 85. Fackliga företrädare är för OFR-P/Tull-kust, Anders Edström, tullkust.stockholm@tullverket.se
och för Saco-S, Lena Edehag, 08-456 58 68.
Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/meritförteckning, ska ha inkommit till Tullverket senast den 13 november. Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor över Sveriges gränser. Med visionen att bara godkända varor ska passera gränsen hindrar vi olagliga varor från att komma in i landet och bidrar till ett tryggare samhälle. Vi förenklar handeln med andra länder och lägger grunden till ökad tillväxt och konkurrens på lika villkor. Tullverket, som grundades 1636, har i dag cirka 2 600 anställda och leds av generaltulldirektör Johan Norrman. Ersättning
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-11-13
Detta är ett heltidsjobb.
Tullverket (org.nr 202100-0969), https://www.tullverket.se/sv/privat
Tullverket Jobbnummer
9570192