Trygghetsvärd med fokus på barn och unga
Trelleborgs kommun, Trygghetsenheten / Väktarjobb / Trelleborg Visa alla väktarjobb i Trelleborg
2025-12-19
, Vellinge
, Svedala
, Skurup
, Malmö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trelleborgs kommun, Trygghetsenheten i Trelleborg
I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar utifrån allas rätt till en meningsfull fri tid. I alla våra verksamheter skapar vi möjligheter för människor att mötas, samskapa, uppleva och delta i varierat utbud av kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter för alla. Kultur och fritid är viktiga pusselbitar i ett växande Trelleborg och vårt arbete bidrar till attraktivitet, trygghet samt livskvalitet och folkhälsa.
Arbetsplatsen
Trygghetsenheten tillhör Kultur- och fritidsförvaltningen och har hela kommunen som arbetsområde.
Vi skapar möjlighet till trygga möten med kultur, evenemang och idrott som gemensam nämnare. Vårt mål är att med stolthet och glädje skapa en aktiv och trygg vardag för trelleborgare.
Vi är ett ambitiöst team som utvecklas tillsammans och drar nytta av varandras kunskaper i det dagliga arbetet.Publiceringsdatum2025-12-19Dina arbetsuppgifter
Som trygghetsvärd arbetar du förebyggande med fokus på barn och unga. Din främsta uppgift är att vara en synlig och trygg vuxen i ungdomars miljöer och skapa närvaro på strategiskt utvalda platser i kommunen, särskilt där det har varit oroligt, där något har hänt eller där risk för otrygghet finns. Genom dialog, aktiviteter och stöd bygger du relationer och bidrar till en meningsfull fritid för unga.
Arbetet innebär att du tillsammans med kollegor samverkar med socialtjänst, skola, polis, fritidsgårdar och andra relevanta aktörer för att främja trygghet och delaktighet. Du medverkar vid föreläsningar för skolor och civilsamhället, deltar i After School-verksamhet tillsammans med fritidsgårdarna och dokumenterar händelser som en del av det gemensamma trygghetsarbetet.
Tjänsten är omväxlande och social, och du ingår i en arbetsgrupp med andra trygghetsvärdar där ni samarbetar tätt i det dagliga arbetet. Arbetstiden är främst förlagd måndag-fredag dagtid, men kvällar och helger kan förekomma. Under arbetspassen har trygghetsvärdarna arbetskläder och tillgång till bilar för att kunna röra sig mellan olika platser i kommunen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning eller pågående studier inom socialpedagogik, beteendevetenskap, socialt arbete eller liknande områden. Du har erfarenhet av arbete med barn och unga i fritids-, skola- eller social verksamhet och är trygg i att hantera konflikter och socialt komplexa situationer.
Du har god förmåga att skapa förtroende och bygga relationer, och du samarbetar väl i grupp samtidigt som du främjar kollegialt lärande. Vi ser att du uttrycker dig väl på svenska, både i tal och skrift, och att du har B-körkort samt god körvana.
Det är meriterande om du:
- Har erfarenhet av uppsökande fältarbete.
- Har kunskap kring preventionsarbete.
- Behärskar andra språk utöver svenska.
- Har arbetat med att bygga upp en verksamhet.
Som sökande till tjänsten ska du kunna lämna in ett godkänt utdrag ur belastningsregistret. Arbetstid och varaktighet
100%, vikariat feb-juli 2026Tillträde
snarast eller enligt överenskommelseKontaktuppgifter för detta jobb
Adam Al Obaid, enhetschef; 041-0733112
Sista ansökningsdag
2026-01-11 via vårt rekryteringssystem, ej via brev eller e-post. Vi använder oss av löpande urval, så vänta inte med din ansökan.
Fackliga kontakter: http://www.trelleborg.se/facket
Observera att vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med kvalificerings- och urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Inför rekryteringsarbetet har Trelleborgs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trelleborgs kommun
(org.nr 212000-1199) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
