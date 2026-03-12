Trygghetsvärd
Sölvesborgs kommun, Kommunledningsförvaltningen / Väktarjobb / Sölvesborg
2026-03-12
, Bromölla
, Karlshamn
, Olofström
, Kristianstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sölvesborgs kommun, Kommunledningsförvaltningen i Sölvesborg
Stolthet, trivsel, lojalitet, bra chefer och kollegor och en känsla av att bidra till ett bättre samhälle. Så känner medarbetarna för Sölvesborgs kommun som arbetsgivare. Vi erbjuder våra medarbetare meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad för andra människor. Vill du bli en av oss?
Kommunledningsförvaltningen ansvarar för övergripande utveckling, kommun- och koncernstyrning samt olika projekt. Totalt är vi cirka 70 medarbetare som arbetar inom kommunledning, medborgarkontor, näringsliv, ekonomi, HR, kommunikation, IT och enheten för trygghet, säkerhet och folkhälsa.
Kommunledningsförvaltningen ger genom sina olika enheter stöd och service gentemot övriga förvaltningar och är en verksamhet i direktkontakt med förtroendevalda, medborgare, besökare och företagare.
Placering: Som Trygghetsvärd är du placerad i enheten Område Trygghet, säkerhet och folkhälsa.
Enheten leder och driver Sölvesborgs kommuns arbete på kärnområdena - Trygghet, säkerhet och folkhälsa. Detta innefattar primärt det övergripande kommunala ansvaret för det trygghetsskapande, brotts- och drogförebyggande arbetet vilket inkluderar ANDTS (Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak, Spel) arbetet. Enhetens arbete leds ytterst av kommunens säkerhetschef. I den dagliga och operativa inriktningen arbetar trygghetsvärdarna även nära enhetens andra tjänstemannafunktioner.
Enheten arbetar på samtliga kommunala nivåer; strategiskt, taktiskt och operativt och driver även kommunens övergripande samordnings- och samverkansarbete inom de aktuella kärnområdena, både internt och externt. Inom dessa områden hanterar och ansvarar enheten även för kommunens lägesbildsarbete.
Trygghetsvärdarna, vilka utgör den operativa delen av enheten, arbetar primärt trygghetsskapande, informationsinhämtande och lägesbildstyrt. Detta genom synlighet, närvaro och tillgänglighet i det offentliga rummet. Som trygghetsvärd ingår du i det främjande, förebyggande, förhindrande och trygghetsskapande arbetet i Sölvesborgs kommun.
Så vill du förändra, förbättra och forma framtidens samhällsklimat tillsammans med oss?Publiceringsdatum2026-03-12Arbetsuppgifter
Trygghetsvärd är en operativ och flexibel kommunal resurs som arbetar för att öka och trygga den sociala närvaron i Sölvesborgs kommun. Arbetet är främst av främjande och förebyggande karaktär.
Som trygghetsvärd arbetar du lägesbildsstyrt och informationsinhämtande vilket innebär att du rör dig över hela kommunen och primärt där lägesbilden påvisar behovet. Arbetet sker oftast i par och i tydligt uppmärkta arbetskläder. Vanligtvis utgår man även från tydligt uppmärkta fordon men man rör sig även till fots och via cykel varpå du behöver trivas med ett rörligt och fysiskt aktivt arbete. Uppdraget kräver arbetstider på dagar, kvällar och nätter, vardagar och helger.
Som trygghetsvärd har du inga befogenheter utan arbetar genom synlighet, närvaro och tillgänglighet för att skapa en ökad trygghet i kommunen. Dina främsta arbetsverktyg är ditt sätt att kommunicera, skapa kontakter och bygga relationer.
I rollen som trygghetsvärd är du i alla sammanhang en god ambassadör och förebild för Sölvesborgs kommun.
I din roll samverkar du fullt ut med kommunens övriga verksamheter samt externa samverkanspartners och myndigheter.Kvalifikationer
Vi söker dig som är lugn, trygg och ansvarsfull. Du är utåtriktad och har god förmåga att bygga relationer med alla typer av människor vilket du gör med hjälp av din kommunikativa förmåga, din lyhördhet och ditt genuina intresse för människor.
Med anledning av uppdragets inriktning är du nyfiken, uppmärksam och hjälpsam, har sunda värderingar och ser till alla människors lika värde.
Du är ordningsam och omdömesgill i ditt sätt att arbeta. Du är flexibel och van att arbeta under eget ansvar men tar tillsammans med dina kollegor även ansvar för att uppdraget och arbetet utvecklas i positiv riktning.
Du älskar att samarbeta och samverka med andra och gruppmentalitet är något som verkligen behöver genomsyra din personlighet.
Du har god insikt i vad kommunens samhällsuppdrag innebär.
Vid såväl intern som extern samverkan och representation kan det förekomma tillfällen där uppdraget som trygghetsvärd behöver presenteras för olika målgrupper. Detta kan ske genom föredrag, informationsinsatser eller presentationer i olika forum. Därför krävs erfarenhet av, eller god förmåga att, tala inför grupper och på ett tydligt och förtroendeskapande sätt kunna beskriva verksamhetens uppdrag, arbetssätt och betydelse. Med detta som bakgrund lägger vi stor vikt vid personlig mognad, lämplighet och god samarbetsförmåga.
Beskrivning av kvalifikationer
* Grundläggande krav på fullständig gymnasiekompetens i form av slutbetyg.
* Körkort, behörighet B.
* God kunskap och förmåga att uttrycka dig i tal och skrift (svenska).
* Förmåga att tala inför grupp.
* Relevant arbetslivserfarenhet från till exempel någon typ av socialt, pedagogiskt eller relationsskapande arbete.
* God kännedom om det kommunala uppdraget.
Meriterande
* Eftergymnasial utbildning inom socialt arbete, beteendevetenskap, pedagogik eller säkerhets- och trygghetsinriktade utbildningar.
* Övrig relevant utbildning, erfarenhet eller arbete av främjande, förebyggande, förhindrande och operativt arbete.
* Övriga språkkunskaper.
* Sjukvårdsutbildning.
* God lokalkännedom.
* Erfarenhet av dokumentation och avrapportering.
ÖVRIGT
Enligt Lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn ska du vid erbjuden anställning kunna visa ett utdrag ur belastningsregistret.
Provanställning kan komma att tillämpas ifall det föreligger ett prövobehov.
Intervjuer planeras att genomföras den 9 och 10 april.
I Sölvesborgs kommun arbetar våra 1 500 medarbetare efter ledorden värme, närhet och engagemang. Vår värdegrund genomsyrar all verksamhet och vi arbetar tillsammans för att Sölvesborg ska vara en plats där det skapas möjligheter för den som bor, verkar eller vistas här.
Vi erbjuder dig en dynamisk och lyhörd arbetsplats där vi är positiva till nya idéer och god stämning och trivsel har hög prioritet. Som arbetsgivare värnar vi om alla våra medarbetare och erbjuder därför många förmåner. Läs mer på www.solvesborg.se/jobb
Sölvesborg ligger vid Blekinges kust med goda pendlingsmöjligheter från både Karlskrona och Malmö.
