Trygg specialpedagog
Jensen Education AB / Speciallärarjobb / Malmö Visa alla speciallärarjobb i Malmö
2026-02-06
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jensen Education AB i Malmö
, Lund
, Eslöv
, Helsingborg
, Kristianstad
eller i hela Sverige
JENSEN gymnasium Malmö är beläget i ljusa, fina lokaler på Västergatan 45. Vi är ett teoretiskt gymnasium och erbjuder ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet samt samhällsvetenskapsprogrammet. Vi är ett engagerat team av lärare och skolledare som söker en ny lika kompetent och relationsbyggande kollega!
Träning för verkligheten och bildning är den röda tråden i hur vi utbildar våra elever. Vi har fokus på litteratur, läsande och skrivande som krävs för högre studier. Våra elever ska nå en hög kunskapsnivå och utveckla sitt tänkande genom att tänka fritt och stort. Hos oss får eleverna träning för verkligheten genom bl. a caseövningar i olika ämnen. På JENSEN gymnasium håller vi hög kvalitet, vilket bekräftas i Skolinspektionens kvalitetsgranskningar.
Vår företagskultur präglas av höga ambitioner, professionalitet, en tydlig hälsoprofil och även en uttalad dresscode. Vi har en positiv teamkänsla där alla medarbetare bidrar i att ta ansvar för helheten. På vår senaste nationella medarbetarenkät rekommenderar hela 91% JENSEN som arbetsplats!
Arbetsuppgifter och ansvar
Som specialpedagog är du är en del av elevhälsan och ansvarar för skolans arbete med elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd.
• Samordningsansvar för en effektiv elevhälsostruktur tillsammans med rektor.
• Stödjande/coachande funktion till medarbetare i specialpedagogiska frågor, handledning.
• Stötta elever/elevgrupper utifrån behov.
• Du ska bidra till skolans mål och vara engagerad i hela skolans utveckling.
• Ansvara för pedagogiska kartläggningar.
• Dokumentera i journalsystem
• Vara bollplank och konsult till lärare och ta ärenden via såväl EHT som coach eller lärare
Du bidrar till att eleverna når kunskapskraven och sin fulla potential genom att stötta lärarna i deras undervisning med metoder, material och handledning. Vidare främjar du elevernas utveckling och lärande. Detta på lärarnivå till exempel genom lektionsbesök, observationer, kartläggning, tester, handledning och metodutveckling. På elevnivå ser du det som en naturlig del i det specialpedagogiska uppdraget att arbeta nära våra elever till exempel genom informella samtal i våra allmänna ytor eller workshops med klasser eller enskild elevhandledning. Som specialpedagog ser du det som viktigt och självklart att vara ute i klasserna i syfte att följa upp och stötta såväl lärare som elever gällande lärsituationen.Publiceringsdatum2026-02-06Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad specialpedagog eller utbildad lärare med påbörjad utbildning till specialpedagog. Även speciallärare kan vara av intresse. Det är även meriterande om du är behörig i matematik eller svenska. I våra rekryteringar läggs stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten och vi ser gärna att du precis som vi, har ett stort engagemang för att utvecklas. Du är också strukturerad och drivande i ditt arbete.
Anställningsform
Tjänsten är ett vikariat på 100% med start omgående eller enligt överenskommelse tom 15 juni 2026. Det kan komma att finnas möjlighet till en tillsvidareanställning på sikt.
Du ansöker genom att registrera cv och besvara ett antal urvalsfrågor i vårt rekryteringssystem. Ansökningar inkomna på annat sätt beaktas inte. Notera att urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista dag för annonsering, varför vi uppmuntrar dig att skicka ansökan så snart som möjligt.
Inom gymnasieskolan måste du enligt lag (2000:873) visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget görs via polisen.se med digitalt BankID. Du kan även beställa hem blanketten, vilket bör göras så snart som möjligt då manuell hantering av blanketten tar lång tid.
Första steget i vår rekryteringsprocess är att genomföra två arbetspsykologiska tester. Testlänkar skickas på mail direkt efter inskickad ansökan och du får återkoppling på testerna direkt efter att du har genomfört dem.
Kontaktuppgifter
Vill du veta mer om tjänsten och hur det är att jobba hos oss, vänligen kontakta rektor Jaklina Stankic på jaklina.stankic@jenseneducation.se
Vill du veta mer om hur det är att jobba på JENSEN gymnasium? Läs mer här!
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jensen Education AB
(org.nr 556532-7201), http://www.jenseneducation.se/ Arbetsplats
Jensen Education Jobbnummer
9727614