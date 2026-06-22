Trygg kvinnlig assistent sökes
Konsensus Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Mölndal Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Mölndal
2026-06-22
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Konsensus Personlig Assistans AB i Mölndal
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Jag är en gift rullstolsburen kvinna på 70+ som behöver hjälp med att få min vardag att fungera i mitt hem i Lindome. Jag söker dig, kvinna mellan 40-65 år och med en positiv syn på livet.
Jag ser gärna att du rökfri och inte har någon pälsdjursallergi. Jag tillbringar det mesta av min tid i hemmet och jag tycker om att laga mat och baka, så det är ett stort plus om även du gillar det. Jag har en underbar trädgård som jag tillbringar många timmar i när vädret tillåter.
Tjänsten är på ca 50% och arbetstiderna är varierande.
Tillträde snarast. Låter detta intressant så skriv några rader där du berättar om dig själv, dina intressen och eventuella meriter. Skriv också varför just du skulle passa för tjänsten.
Konsensus Personlig Assistans
Konsensus Personlig Assistans är arbetsgivare och anordnare av assistansen. Vi är en assistansanordnare med stark värdegrund och stor kompetens i frågor som rör personlig assistans. Kunskap, Engagemang och Respekt är ledorden som genomsyrar hela verksamheten och allt vi gör. För oss är dessa ledord avgörande i strävan efter att uppnå kvalitet i varje uppdrag och i varje assistanssituation.
Våra assistenter är nyckeln till att den personliga assistansen ska hålla den höga kvalitet som vi eftersträvar. Som nyanställd hos oss på Konsensus Personlig Assistans kommer du att få introduktion så att du lär dig dina nya arbetsuppgifter, om uppdragsgivarens behov och önskemål i assistansen. Inom Konsensus Personlig Assistans ser vi arbetsmiljöarbete och våra anställdas möjlighet till kompetensutveckling som ett viktigt led i att säkerställa kvaliteten i den personliga assistansen. Som personlig assistent hos oss kommer du att erbjudas stöd och fortbildning i syfte att skapa trygghet för både dig i din yrkesroll och för vår uppdragsgivare.
Vi tillämpar individuell lönesättning och följer kollektivavtal mellan Fremia-Kommunal. Trivsel, samhörighet och utveckling är viktigt hos oss på Konsensus och vi vill erbjuda våra anställda ett kontinuerligt stöd och möjlighet till utbildning/fortbildning och friskvård.
Vill du veta mer om Konsensus Personlig Assistans är du välkommen att besök vår hemsidawww.konsensus-assistans.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
mail
E-post: rekrytering@konsensus-assistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "U059". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Konsensus Personlig Assistans AB
(org.nr 556939-4652), http://konsensus-assistans.se/
437 42 LINDOME Kontakt
Uppdragsansvarig
Hanna Amberntsson hanna@konsensus-assistans.se 0707812474 Jobbnummer
9972709