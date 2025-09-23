Tryckare
Om Frontpac
FrontPac är Skandinaviens mest kompletta tillverkare av tryckta well- och kartongförpackningar. Företaget finns i Arlöv, Simlångsdalen och Gävle och är idag cirka 200 experter som arbetar målmedvetet med att tillgodose sina kunders alla förpackningsbehov. Med kompetens, flexibilitet och omtanke utmanar FrontPac det förväntade, förenklar köpupplevelsen och levererar - här och nu
Rollen som arkoffsettryckare
Är du en noggrann och engagerad arkoffsettryckare med flerårig erfarenhet från den grafiska branschen? Då har du möjlighet att bli en viktig roll i ett växande företag med goda utvecklingsmöjligheter.
Som arkoffsettryckare på Frontpac kommer du att arbeta i team med befintliga tryckare.
Arbetet är omväxlande och består bland annat av:
• Ansvar för den dagliga driften av våra tryckpressar
• Att ställa in och anpassa tryckpressen för ett optimalt flöde.
• Produktionsarbete vid tryckpress
• Utförande av kvalitetskontroller
• Rapportering av avvikelser
• Förbättringsarbete
För att möta den stora efterfrågan som finns globalt har Frontpac investerat i ytterligare en tryckpress, vilket innebär att Frontpac blir det enda förpackningstryckeriet i Scandinavian med två tryckpressar i storformat.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är utbildad tryckare eller motsvarande som vi bedömer likvärdigt. Vi förutsätter att du är ansvarsfull, noggrann och kvalitetsmedveten samt har flerårig erfarenhet av offsettryckning i storformat (minst 70x100). Du bör vara positiv och lyhörd och ha en vilja att ständigt utvecklas och hitta nya lösningar.
Arbetet utförs på skiftgång och kräver att du kan jobba dag, helger, kvällar och nätter.
Vi erbjuder en heltidstjänst på Skandinaviens ledande företag inom branschen. Vår målsättning är att vara det självklara valet för såväl anställda som kunder. Ansök idag via www.frontpac.com/jobba-hos-oss/
Ansökningarna hanteras löpande.
Som ett sista steg i rekryteringsprocessen genomför vi obligatoriska bakgrundskontroller på våra kandidater.
Alla former av telefonsamtal och mejl som inte berör frågor om tjänsten, t. ex från rekryterings-/bemanningsföretag/annonssäljare undanbedes
