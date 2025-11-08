Truckföreare
JKS Sverige AB / Lagerjobb / Västervik
, Vimmerby
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Hultsfred
eller i hela Sverige
, Linköping
, Norrköping
, Nyköping
, Kalmar
eller i hela Sverige
Erfaren truckförare sökes till tillverkande industri sökes i Västervik
Uppdraget
Vi söker dig som arbetat med truckkörning tidigare och har god erfarenhet med just motviktstrucken. Du kommer att arbeta hos vår kund, med att lasta och lossa, kontroll av in och utleverans, du kommer även köra fram material till operatörerna. Här kommer du få köra allt från mindre A-truckar till tyngre motvikt- och skjutstativtruckar. Arbete med trucken kommer att ske inomhus såväl som utomhus, därför är det viktigt med minst 1 års erfarenhet av motviktskörning utomhus.
Arbetsuppgifterna består bland annat av:
Truckkörning i terminal och utlastning, lasta/lossa och sortera inne och ute på lagret
Stämma av leverans mot följesedel
Arbeta med inkommande gods, interna trucktransporter, plock av order
Vem du är
Vi söker dig som är effektiv och noggrann med intresse truck. Du är en fena på hantera olika typer av truckar och vill utmanas i den logistiska världen. Du är pigg och trevlig och har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter sedan tidigare. Vi ser helst att du har tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter från lager, logistik eller godsmottagning. Vi ser gärna att du kört tyngre truckar tidigare.Publiceringsdatum2025-11-08Kvalifikationer
B-körkort
Truckkort A1-A4 + B1-B4
Minst 1 års erfarenhet av truckkörning
Tidigare arbetat i affärssystem
Arbetstider:
Dagtid 7-16, måndag-fredag
Tillsättning:
Omgående eller enligt överenskommelse
I denna rekryteringsprocess utför vi ett utdrag ur belastningsregistret vid eventuell anställning. Genom att ansöka till denna tjänst godkänner du att vi får ta del av och genomföra detta moment.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare JKS Sverige AB
(org.nr 559020-5430), http://jksgroup.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
JKS Västervik Kontakt
Andreas Lindin and@jksgroup.se Jobbnummer
9595236