Truckförare till lager
Uniflex AB / Lagerjobb / Jönköping Visa alla lagerjobb i Jönköping
2026-07-03
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Om tjänsten Vi söker en truckförare till ett lager med arbete på dagtid. I rollen blir du en viktig del av den dagliga lagerverksamheten där du arbetar med godshantering, orderplock och truckkörning. Arbetet passar dig som trivs i ett högt tempo, är noggrann och vill bidra till en välfungerande arbetsplats.
Arbetsuppgifter Som truckförare kommer du bland annat att arbeta med:
Plock och pack av varor
Orderhantering med hjälp av truck och plockvagn
In- och utleveranser
Lagerhållning och övrigt förekommande lagerarbete
Vem är du? Vi söker dig som har:
Truckkort A1–A4 samt B1–B4
B-körkort och tillgång till bil
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Erfarenhet av truckkörning och lagerarbete är meriterande
God fysik då arbetet kan innebära tunga lyft och ett högt arbetstempo
För att trivas i rollen är du ansvarsfull, noggrann och självgående. Du tar egna initiativ, har lätt för att samarbeta med andra och bidrar med en positiv inställning. Vi värdesätter hög arbetsmoral, god närvaro och kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Om företaget Uniflex är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av att matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats.
Sedan 2002 har vi hjälpt företag att hitta rätt kompetens inom industri, teknik, produktion, lager och logistik – från operativa roller till produktionsnära ledare och specialister. Genom bemanning, rekrytering och samarbeten med underkonsulter matchar vi varje dag medarbetare med företag över hela landet.
Let's get to work! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8014062-2084054". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Norra Strandgatan 4 (visa karta
)
553 20 JONKOPING Jobbnummer
9990718