Truckförare till Göteborg!
Fordonsakademin Sverige AB / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2025-08-23
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Har du truckkort samt en god truckvana?
Då kanske du är rätt person för oss! Vi söker just nu ett flertal truckförare till våra kunder i Göteborgsområdet. Publiceringsdatum2025-08-23Dina arbetsuppgifter
Som truckförare kommer du att arbeta med att köra truck för att lasta, lossa och transportera varor. Du ansvarar även för att plocka och packa order enligt kundbeställningar. I rollen ingår också att säkerställa att gods hanteras på ett säkert och korrekt sätt samt att bidra till ordning och reda på lagret. Kvalifikationer
• Truckkort (A och/eller B).
• Erfarenhet av truckkörning och lagerarbete är meriterande.
• Noggrann, ansvarstagande och säkerhetsmedveten.
• Förmåga att arbeta både självständigt och i team.
Ansökan Vid frågor om tjänsten kontakta Daniel via mail: daniel.adriansson@fordonsakademin.se
Vi behandlar ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas redan före sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag.
Om Fordonsakademin
Vi är specialister på att kompetensförsörja fordonsbranschen. Företaget startades av specialister inom fordonsbranschen med mångårig erfarenhet från verkstadsarbete. Vi brinner för att arbetsgivare ska få rätt person med rätt kompetens, i rätt tid. Detta uppnår vi genom att tillhandahålla tjänster inom rekrytering, bemanning och utbildning. Genom våra tjänster är vi med och verkar för en kompetenshöjning i branschen.
Vi är en del av Arenakoncernen som med sin närvaro på över 160 orter i Sverige finns tillgängliga i hela landet. Vi tror på varje människas förmåga. Starka individer lyfter varandra. Steg för steg hjälper vi medarbetare och företag att utvecklas och bli starkare - så starka att de i sin tur lyfter andra.
Värderingar
Vi brinner för att matcha ihop arbetssökanden med företag, och vårt arbete sker helhjärtat i alla delar för att hela processen ska lyckas. Vi är alltid personliga, engagerade och professionella i alla våra uppdrag och möten. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fordonsakademin Sverige AB
(org.nr 556977-9837), https://fordonsakademin.se/ Arbetsplats
Fordonsakademin Kontakt
Daniel Adriansson daniel.adriansson@fordonsakademin.se 072-961 07 51 Jobbnummer
9472615