Truckförare, orderplockare
Pima Bemanning & Rekrytering AB / Lagerjobb / Sollentuna Visa alla lagerjobb i Sollentuna
2025-10-05
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pima Bemanning & Rekrytering AB i Sollentuna
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Upplands-Bro
, Solna
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-10-05Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter är att plocka enligt plock order med truck.
Avgörande är att inga fel plock görs.
Du kommer plocka både tunga varor och lätta varor.Profil
Vi söker dig med mångårig vana av lager plock. Du ska kunna jobba både i grupp och enskilt.
Du är lojal och har hög motivation. Din energi är smittsam och du har en hög social kompetens. Du skall kunna starta jobbet senast 2 maj.Om företaget
Pima Bemanning & Rekrytering AB är ett auktoriserat bemanningsföretag. Våra rekryterare och konsultchefer/chefer har mer än 25 års erfarenhet från att bemanna konsultuppdrag. Vi finns idag med kontor i Södertälje och i Stockholm. Läs mer på Pimabemanning.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "134". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Pima Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556764-9446), http://www.pimabemanning.se/ Arbetsplats
Pima Bemanning AB Kontakt
Ingela Stengel-Dahl ingela@pimabemanning.se Jobbnummer
9540853