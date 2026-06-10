Stödassistent till Plutogatan BSS - vaken natt
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2026-06-10
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Vill du vara med och göra skillnad för Helsingborgs invånare med psykisk funktionsnedsättning?
Vi söker just nu en nya kolla som arbetar natt. Välkommen med din ansökan redan idag!
Om arbetsplatsen
I staden ansvarar Socialförvaltningen för individ- och familjeomsorg. Vårt uppdrag är att möjliggöra för invånare att bli självständiga i livet så att de kan ta en aktiv del i samhället. Vi befinner oss i en spännande förflyttning mot framtidens socialtjänst. Vi har höga ambitioner. Men för att lyckas behöver vi dig.
Socialförvaltningen har nyligen genomfört en organisationsförändring med fokus på att skapa en mer tillgänglig socialtjänst utifrån tre huvudområden: Myndighet, Insatser och service samt Boende.
Socialpsykiatrin tillhör verksamhetsområde Boende och vänder sig till vuxna personer med långvariga psykiska funktionsnedsättningar samt missbruk- och/eller psykosociala svårigheter. Verksamheten bedriver boenden med särskild stöd jämlikt Socialtjänstlagen för personer med långvariga psykiska funktionsnedsättningar.
Nu söker vi efter engagerade kollegor till vårt boende Plutogatan BSS.
Plutogatan BBS är ett boende med särskilt stöd som riktar sig till personer med psykiska funktionsnedsättningar. Verksamheten omfattar cirka 30 platser och erbjuder ett individuellt anpassat stöd. Arbetsgruppen består idag av 15 medarbetare, varav fem arbetar natt. Publiceringsdatum2026-06-10Dina arbetsuppgifter
I uppdraget som stödassistent ingår att vara ett socialt, pedagogiskt och praktiskt stöd för våra boende. Arbetet syftar till att bidra till ökad livskvalitet och trygghet genom individuellt anpassat stöd och service. Socialförvaltningen arbetar utifrån förhållningssättet Signs of Safety, vilket genomsyrar hela förvaltningens arbete och innebär ett respektfullt, lösningsfokuserat och styrkebaserat arbetssätt där den enskildes delaktighet står i centrum.
Verksamheten arbetar utifrån metoden Ett självständigt liv (ESL), med målet att ge våra brukare goda förutsättningar att leva ett så självständigt liv som möjligt och att kunna ta del av samhällets välfärd på lika villkor.
Arbetsuppgifterna omfattar socialt stöd, aktivering samt motivations- och förändringsarbete. I rollen ingår att skapa en lugn och trygg miljö för våra klienter under natten. Du arbetar alltid med en vaken kollega, där ert samspel och trygghet är av yttersta vikt. Du behöver därför värna om ert gemensamma ansvar och kunna skapa en trygg arbetmiljö. Du och din kollega är tillgängliga för klienterna vid behov och har ett lågaffektivt bemötande. Det kan exempelvis röra sig om behov av samtal eller läkemedel. Det ingår även städning och tvätt i arbetsuppgifterna. Det förväntas även att du dokumenterar i vårt journalsystem Lifecare.
Hälso- och sjukvårdsinsatser förekommer i samverkan med sjuksköterska och utförs enligt delegering. Det är därför ett krav att du utför delegerade HSL-uppgifter på ett ansvarsfullt och kvalitetssäkert sätt.
I rollen som stödassistent är du handläggarens förlängda arm i genomförandet av beslutade insatser. Det innebär att du dokumenterar händelser i verksamhetens vardag samt följer upp och återkopplar insatsen i samråd med ansvarig handläggare.
Arbetet är förlagt på nätter och enstaka mötestillfällen dagtid.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete. I ett arbetsklimat där alla får komma till tals och där glädje och professionalitet kombineras. Som heltidsanställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år.Kvalifikationer
Vi söker dig som är positiv, initiativrik och kan arbeta både självständigt och i team. Du ska ha ett rehabiliterande synsätt och måste kunna skapa trygghet, ha ett gott bemötande, vara kreativ och modig samt se till helheten.
För att gå vidare i rekryteringsprocessen behöver du:
vara utbildad undersköterska, gärna med psykiatri-inriktning eller annan utbildning som arbetsgivaren anser likvärdig
ha erfarenhet av psykiatrisk vård och omvårdnad och/eller socialpsykiatri i någon form via arbete
ha manuellt B-körkort och vilja köra bil
kunna utföra delegerade uppgifter
ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
För att lyckas i ditt uppdrag är du en person som:
har en hög social kompetens med god självinsikt och du ser bemötande, tillit och delaktighet som viktiga faktorer
är uthållig och har tålamod samt förmågan till ett lågaffektivt bemötande
har god förmåga till samverkan.
trivs med att vara vaken på nätterna och har förmågan att ställa om till ett högre tempo vid behov.
Erfarenhet av arbete inom missbruk är meriterande, men det är inget krav.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Erfarenhet krävs.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Urval sker löpande, så välkommen med din ansökan redan idag.
På grund av semesterperioden kan rekryteringsprocessen ta något längre tid än vanligt.
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: 84,1
Tillträdesdatum: Snarast möjligt eller enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. I ansökan ska CV och övriga för tjänsten relevanta handlingar bifogas, exempelvis utbildningsbevis eller yrkeslegitimation. Du kommer även få besvara urvalsfrågor. Om du saknar svar från oss, kontrollera skräpposten då mejl ibland sorteras dit.Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.Fackliga företrädare https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs Kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se/
Stortorget 17 (visa karta
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251 89 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
AkademikerförbundetSSR (facklig organisation)
Daniel Ryderdal daniel.ryderdal@helsingborg.se Jobbnummer
9956626