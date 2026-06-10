Lågstadielärare till Rösjöskolan
Sollentuna Kommun / Grundskollärarjobb / Sollentuna Visa alla grundskollärarjobb i Sollentuna
2026-06-10
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Vår vision är att bli Sveriges bästa skolkommun. Sollentunas kommunala skolor når goda elevresultat och har höga trygghetssiffror tack vare fantastiska medarbetare. Genom att använda sig av forskning och beprövad pedagogik siktar vi mot ännu högre kvalitet för att stimulera barns och ungdomars kreativitet och lärande. I våra skolor ska eleverna uppnå utmärkta studieresultat och utveckla de kompetenser och förmågor som krävs för framtida studier och yrkesliv.
Rösjöskolan ligger i Edsberg med närheten till naturreservat och Rösjön. Här går cirka 420 elever från förskoleklass till årskurs 6. Vi erbjuder skola och fritids för elever i grundskola, anpassad grundskola och förberedelseklass. Verksamheten har en skolmiljö som skapar alla förutsättningar till rörelse, lärande och hälsa, och våra medarbetare drivs av att göra skillnad och skapa förutsättningar för att varje elev ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Det kompensatoriska uppdraget är stort och skolan arbetar aktivt med att skapa både en socialt och kunskapsmässigt främjande verksamhet.Publiceringsdatum2026-06-10Dina arbetsuppgifter
Som lärare i årskurs 2 ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp undervisningen i enlighet med läroplanens mål och riktlinjer. Du skapar tydliga strukturer och goda lärmiljöer där eleverna ges trygghet, studiero och möjlighet att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar.
I rollen ingår att arbeta språkutvecklande, göra anpassningar utifrån elevers behov och kontinuerligt följa upp deras kunskapsutveckling genom dokumentation och bedömning. Du kommunicerar regelbundet med vårdnadshavare och bygger förtroendefulla relationer som stödjer elevernas lärande och sociala utveckling.
Du samarbetar nära kollegor i årskursen, arbetslaget, fritidshemmet, speciallärare, EHT och skolledningen. Tillsammans utvecklar ni gemensamma arbetssätt och strukturer som gynnar elevernas lärande. På Rösjöskolan har vi en gemensam förväntan att alla hjälps åt, delar med sig och möjliggör för varandra i det dagliga arbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare för lågstadiet med behörighet i svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska. Du har god kompetens inom tidig läs- och skrivutveckling och erfarenhet av att arbeta med anpassningar och att möta elever med olika behov.
Du är en strukturerad, trygg och tydlig pedagog som leder undervisningen med stabilt och närvarande ledarskap. Du har ett relationsskapande arbetssätt och bygger hållbara relationer med både elever och vårdnadshavare. Du trivs i ett arbetslag där man delar ansvar, utvecklar undervisningen tillsammans och arbetar nära elevhälsoteamet.
Du använder digitala verktyg i både undervisning och dokumentation och bidrar aktivt till gemensamma strukturer och arbetssätt.Kvalifikationer
Legitimerad lärare F-3 eller på väg att erhålla legitimation
Behörighet i svenska som andraspråk, svenska, engelska och matematik för lågstadiet
Kompetens inom tidig läs- och skrivutveckling
Meriterande
Erfarenhet av undervisning på lågstadiet
Bred ämnesbehörighet
Erfarenhet av att arbeta i flerspråkiga elevgrupper
Behörighet att undervisa även åk 4-6Så ansöker du
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Inför tillsättning genomförs kontroll av utdrag från polisens belastningsregister.
Urval sker löpande, så varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Välkommen till Sollentuna – en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollentuna Kommun
(org.nr 212000-0134), https://sollentuna.varbi.com
Turebergs Torg 1 (visa karta
)
191 86 SOLLENTUNA Arbetsplats
Sollentuna kommun Jobbnummer
9956620