Lead Engineer - Hvdc
Hitachi Energy Sweden AB / Elektronikjobb / Ludvika Visa alla elektronikjobb i Ludvika
2026-06-10
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Möjligheten
Har du djup erfarenhet av HVDC och vill ta tekniskt ansvar i uppgraderingsprojekt?
Energi är grunden för ett fungerande samhälle. Hitachi Energy levererar elnätsteknologi som försörjer mer än tre miljarder människor över hela världen.
Nu söker vi en Lead Engineer till vårt HVDC‐team i Ludvika.
Gör skillnad med oss
I den här rollen tar du ett tekniskt ledaransvar i uppgraderingsprojekt av HVDC‐anläggningar.
Du arbetar på systemnivå med kontroll- och skyddssystem och är teknisk referens i våra mest komplexa leveranser.
Det här är en roll för dig som kan HVDC på djupet och vill använda din erfarenhet för att utveckla och driva lösningar, stötta projekt och vägleda andra. Rollen har ett tydligt tekniskt fokus, utan personalansvar.
Hur du kommer att göra skillnad
Tekniskt ansvar för systemlösningar i HVDC‐uppgraderingsprojekt
Leda och granska design inom kontroll- och skyddssystem
Stödja både projekt och site i komplexa tekniska frågeställningar
Delta i systemtester och Factory System Tests (FST)
Arbeta med förändringar, livscykelhantering och modernisering
Bidra med teknisk vägledning och mentorskap i teamet
Delta i kundmöte, tekniska förhandlingar, leverantörs möte
Koordinera gränssnitt intern och externtPubliceringsdatum2026-06-10Bakgrund
Har omfattande och djup erfarenhet av HVDC‐anläggningar i projekt och på site
Har djup kunskap inom kontroll- och skyddssystem eller systemintegration
Har erfarenhet av design, verifiering och driftsättning
Har både förmåga och vilja att ta tekniskt ansvar för komplexa leveranser
Känner dig trygg i teknisk dialog på både svenska och engelska
Har utbildning inom elkraft
Meriterande
Flerårig erfarenhet som Lead Engineer inom HVDC-anläggningar
Erfarenhet av Hitachi/ABB:s kontroll- och skyddssystem
Erfarenhet från service- och uppgraderingsprojekt inom HVDC
Erfarenhet av grafiska programmeringsmiljöer (t.ex. HiDraw)
Erfarenhet av tekniskt ledande roller i leveransprojekt
Vi erbjuder
En nyckelroll i uppgraderingen av HVDC‐anläggningar globalt
Möjlighet att arbeta med samhällskritiska system
Ett internationellt nätverk av HVDC‐specialister
Möjlighet att påverka tekniska lösningar och framtida plattformar
Trygga villkor med kollektivavtal och flexibla arbetstider
Vill du veta mer?
Vill du arbeta nära tekniken och bidra till att utveckla och säkra långsiktig funktion i avancerade kraftsystem?
Välkommen med din ansökan – urval sker löpande.
Fackliga representanter – Sveriges Ingenjörer: Mikael Hjort, +46 107-38 29 86; Unionen: Fredrik Holmgren, +46 107-38 21 85; Ledarna: Frank Hollstedt, +46 10 7387043. Alla andra frågor kan riktas till Talent Partner Eva Schölin, eva.scholin@hitachienergy.com
About us
Hitachi Energy is a global technology leader in electrification, powering a sustainable energy future through innovative power grid technologies with digital at the core. Over three billion people depend on our technologies to power their daily lives.
With over a century in pioneering mission-critical technologies like high-voltage, transformers, automation, and power electronics, we are addressing the most urgent energy challenge of our time – balancing soaring electricity demand, while decarbonizing the power system.
Headquartered in Switzerland, we employ over 50,000 people in 60 countries and generate revenues of around $16 billion USD. We welcome you to apply today. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hitachi Energy Sweden AB
(org.nr 556029-7029) Arbetsplats
Hitachi Energy, Ludvika Jobbnummer
9956618