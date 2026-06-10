Handledare UGL och UL Sundsvall
Folkuniversitetet Stiftelsen Kurs- Verksamheten Vid Lunds Universitet / Pedagogjobb / Sundsvall Visa alla pedagogjobb i Sundsvall
2026-06-10
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Vi söker handledare till UGL och UL till Norrland – Luleå, Sundsvall, Umeå och Östersund
Vill du bidra till lärande och utveckling i organisationer utifrån människors potential och nyfikenhet? Folkuniversitetet söker nu engagerade ledarskapskonsulter som vill stärka ledarskapet i Norrlands organisationer – och samtidigt verka i en miljö präglad av öppenhet, nytänkande och delaktighet.
Folkuniversitetets värderingar genomsyrar vår verksamhet: Vi tror på en gränsöverskridande dialog där alla människors erfarenheter tas tillvara och där individens utveckling är lika viktig som organisationens. Vi strävar efter att skapa kreativa möten, där mod och integritet får plats och där vi tillsammans lär och förändras.
Planerad start av utbildningarna är våren 2027.
Om jobbet
Hos oss får du möjlighet att planera, genomföra och följa upp ledarutvecklingsprogram med hög kvalitet — där lärandet är i centrum och individens och gruppens utveckling får styra processerna. Du blir en viktig länk mellan Folkuniversitetets värdegrund och våra kunder, och bidrar aktivt till att vidareutveckla våra metoder samt vårt erbjudande.
Du kommer att samarbeta med andra konsulter och handledare, dela kunskap och idéer, samt vara beredd på att både resa och arbeta flexibelt utifrån uppdragens behov.Publiceringsdatum2026-06-10Arbetsuppgifter
Leda och facilitera ledarutvecklingsprogram inom UGL och UL med utgångspunkt i ett öppet och inkluderande lärande
Individuell handledning och coaching med fokus på att stärka människors utveckling och nyfikenhet
Designa och anpassa ledarskapsprogram tillsammans med kunder, med dialog och samskapande som metod
Bidra till utvecklingen av Folkuniversitetets arbetsmetoder, erfarenhetsutbyte och kunskapsdelning
Representera Folkuniversitetet och våra värderingar i alla kundmöten och affärsutvecklingsarbete
Vi söker dig som har
Akademisk examen inom pedagogik, psykologi, beteendevetenskap eller liknande
Handledarutbildning och certifiering i som minst UL men ser gärna att du har ytterligare certifieringar.
Dokumenterad erfarenhet av att leda och facilitera lärandeprocesser och ledarutveckling
Förmåga att bygga och vårda relationer, med respekt för varje individs erfarenhet och behov
Goda kommunikativa färdigheter på svenska, gärna även engelska
Vilja och möjlighet att resa och arbeta flexibelt utifrån kunduppdrag och organisationens behov
Vad vi erbjuder
Hos oss får du vara del av ett sammanhang där ständig utveckling och lärande är kärnan. Du blir del i ett kompetent och nyfiket nätverk där delaktighet och öppenhet står i fokus.
Vi erbjuder dig:
En roll där du får påverka individer, grupper och organisationer och bidra till modiga och kreativa möten
Kollegor med hög kompetens och genuint engagemang för lärande
Flexibla arbetsformer och möjlighet till distansarbete
Kontinuerlig kompetensutveckling och metodfördjupningSå ansöker du
Bifoga CV, personligt brev och referenser i din ansökan. Omfattning och tillträde enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag är 2026-09-30, urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Folkuniversitetet Stiftelsen Kurs- Verksamheten Vid Lunds Universitet
852 34 SUNDSVALL Arbetsplats
Folkuniversitetet Jobbnummer
9956623