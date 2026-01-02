Truckförare, Malmö
2026-01-02
Nu söker vi dig som är intresserad av att arbeta som truckförare hos vår kund som arbetar inom industrin med fokus på metall och storkökstillverkning. I denna tjänst är din huvudsakliga arbetsuppgift plock av order med hjälp av en hög lyftande plock truck (B4-truck) samt diverse arbetsuppgifter som kan förekomma på lager.
Arbetstiderna är förlagda måndag till fredag kl. 13:00-22.30.
Vi söker dig som kan tillträda tjänsten omgående.
För att lyckas i denna roll behöver du:
Vara ansvarstagande, noggrann och flexibel
Ha god arbetsmoral och känsla för kvalitet
Som person är du handlingskraftig, social och har ett engagemang utöver det vanliga. Du är ordningsam, håller tider och tycker att den höga pulsen i produktion är stimulerande.
Krav för tjänsten:
Behärskar svenska i tal och skrift
B-körkort och tillgång till bil
Truckkort A1-B4
Tidigare arbetslivserfarenhet av lagerarbete och truckkörning
Mer om tjänsten och rekryteringsprocessen:
Anställningen är på Logent Bemanning som ambulerande bemanningskonsult. Vi arbetar löpande med rekryteringen och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Logent Bemanning AB
https://jobb.logent.se
211 37 MALMÖ
