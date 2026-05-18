Ekonomiassistent & Kundkoordinator till Wabra AB Var med och bygg kundresan i en modern ekonomibyrå där ekonomi, löner och service möts.
Om rollen
Wabra AB arbetar med ekonomi och löner för företag som vill ha ordning, tydlighet och en partner som faktiskt tar ansvar. Nu söker vi en ekonomiassistent med stark administrativ förmåga och tydligt kundfokus - en person som blir första professionella kontakten för inkommande kunder.
Det här är inte en passiv administrativ roll. Du blir ett affärsnära nav mellan kund, ekonomiteam och ledning. Du tar emot nya förfrågningar, förstår kundens behov, samlar rätt underlag, bokar rätt möten och ser till att varje kund får en trygg och tydlig start hos Wabra.
Rollen passar dig som gillar struktur, tempo och människor - men som också förstår att bra service handlar om affärsmässighet, uppföljning och kvalitet i varje detalj.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
• Ta emot, sortera och följa upp inkommande kundförfrågningar via mejl, telefon och digitala kanaler.
• Boka introduktionsmöten och koordinera rätt kontakt mellan kund, redovisning och lönespecialister.
• Samla in, kontrollera och strukturera kundunderlag inför onboarding, bokföring, lönehantering och löpande uppdrag.
• Skapa korta kundsammanfattningar med behov, deadlines, bolagsinformation och nästa steg.
• Följa upp potentiella kunder efter möten och bidra till att förfrågningar blir konkreta uppdrag.
• Hålla ordning i CRM, kundlistor, ärendeflöden och interna administrativa rutiner.
• Bidra till en kundresa som känns professionell, snabb och förtroendeingivande från första kontakt.
Vi tror att du är
• Strukturerad, lösningsorienterad och bekväm med att ta ansvar från start till mål.
• Serviceinriktad på riktigt - du svarar tydligt, följer upp och lämnar inget hängande.
• Affärsmässig nog att förstå att varje ny kontakt kan bli en långsiktig kundrelation.
• Van vid administration, kundkontakt eller ekonomi - gärna med förståelse för bokföring, löner eller företagande.
• Trygg i svensk kommunikation och bekväm med engelska när det behövs.
• Noggrann med detaljer, deadlines och dokumentation.
Det här får du hos Wabra
• En central roll i en ekonomibyrå där du får vara nära både kunderna och affären.
• Möjlighet att bygga rutiner, förbättra processer och sätta standarden för hur Wabra tar emot nya kunder.
• Insyn i ekonomi, löner, kundresor och entreprenöriellt bolagsbyggande.
• En plats i en företagsgrupp under Nordic Investin Group, med flera verksamheter inom ekonomi, juridik, AI, utbildning och internationell tillväxt.
Vem rollen passar bäst för
Den här rollen passar dig som vill ha mer än en traditionell ekonomiassistentroll. Du vill vara personen som skapar ordning, bygger förtroende och ser till att kundresan fungerar. Du gillar när saker rör sig framåt och du trivs i en miljö där struktur och tempo går hand i hand.Publiceringsdatum2026-05-18Så ansöker du
Skicka in din ansökan och berätta kort varför du vill bli den person som nya kunder möter först hos Wabra AB.
9912500