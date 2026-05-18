Paralegal & Klientkoordinator till Lawgent AB
Paralegal & Klientkoordinator till Lawgent AB Bli den strukturerade länken mellan klient, jurist och affär i en modern juristbyrå.
Om rollen
Lawgent AB är en modern affärsjuridisk byrå som hjälper företag att få tydlig, praktisk och affärsnära juridisk support. Byrån arbetar bland annat med legal partner-upplägg, marknadsetablering, compliance, deals och ägarfrågor, tvistrelaterade frågor och juridisk genomlysning.
Nu söker vi en paralegal och klientkoordinator som kan ta hand om inkommande klienter, skapa struktur i intake-processen och säkerställa att varje ärende landar rätt från första kontakten.
Det här är rollen för dig som vill arbeta nära jurister och företagare, men som också har förmågan att driva administration, dokumentation och klientkommunikation med hög precision. Du blir en viktig del av klientupplevelsen - ofta den första person som gör att Lawgent känns snabbt, tydligt och professionellt.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
• Ta emot och kvalificera inkommande klientförfrågningar via mejl, telefon och digitala kanaler.
• Boka första möten, samla in grundinformation och skapa tydliga ärendeunderlag för ansvarig jurist.
• Koordinera dokument, avtal, bolagsinformation och annat material som behövs inför juridisk bedömning.
• Hålla klienter uppdaterade kring nästa steg, mötestider, underlag och interna processer.
• Stötta jurister med enklare research, ärendeadministration, dokumentstruktur och uppföljning.
• Säkerställa att klientintake, sekretess, ärendelogik och interna rutiner hanteras noggrant.
• Bidra till att Lawgents klientresa känns modern, affärsmässig och tydlig från första kontakt.
Vi tror att du är
• Noggrann, diskret och van att hantera information där kvalitet och förtroende är avgörande.
• Intresserad av affärsjuridik, bolag, avtal, compliance och företagande.
• Utbildad paralegal, juriststudent, juridiskt intresserad administratör eller person med relevant erfarenhet från byrå, legal operations eller kvalificerad administration.
• Stark i skriftlig och muntlig kommunikation på svenska, och bekväm med engelska.
• Snabb på att skapa ordning i komplex information och formulera vad som behöver göras härnäst.
• Serviceinriktad utan att bli oskarp - du är trevlig, tydlig och håller professionella gränser.
Det här får du hos Lawgent
• En roll nära affärsjuridik, entreprenörer och bolag som behöver snabb och tydlig juridisk struktur.
• Möjlighet att arbeta med klientflöden, legal operations och praktisk juridisk administration i en modern byråmiljö.
• Insyn i frågor som marknadsetablering, compliance, ägarfrågor, avtal, tvister och internationell tillväxt.
• En plats i en företagsgrupp under Nordic Investin Group, med verksamheter inom juridik, ekonomi, AI, utbildning och global expansion.
Viktigt om rollen
Du kommer inte att ge juridisk rådgivning på egen hand. Din uppgift är att skapa ordning, samla rätt information, förbereda ärenden och se till att juristens arbete kan ske snabbt, korrekt och med hög kvalitet.
Vem rollen passar bäst för
Den här rollen passar dig som vill bygga en stark plattform inom juridik och klientarbete. Du gillar precision, tempo och tydlig kommunikation. Du vill vara personen som får klienter att känna att de har kommit rätt - och jurister att känna att de har rätt underlag direkt.
