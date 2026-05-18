Förskollärare, 75-100%, Skogstorps förskola
2026-05-18
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
I Falkenbergs kommun strävar vi efter att alla barn och elever ska nå målen med utbildningen och utveckla en positiv lärandeidentitet. För att nå dit har vi en gemensam och tydlig riktning i vårt arbete kallad Utbildning Falkenberg.
Utbildning Falkenberg vilar på övertygelsen att alla barn och elever kan och vill lära och gör rätt om de kan. Det är i stället undervisningens kvalitet som avgör om barn och elever når målen med undervisningen och utvecklar en positiv lärandeidentitet.
Genom att ha tydliga förväntningar på olika professioner, möta våra barn och elever utifrån ett relationellt förhållningssätt samt ge dem möjlighet att delta i en undervisning som är tillgänglig, formativ och kollaborativ tror vi att undervisningskvaliteten i våra förskolor och skolor kan förbättras. För bra kvalitet kan alltid bli bättre.
Arbetsuppgifter
Är du sugen på en ny utmaning och spännande utvecklingsmöjligheter? Vi söker nu dig som vill arbeta som förskollärare på Skogstorps förskola.
Skogstorps förskola är en förskola där miljön är inspirerande och föränderlig. Genom att arbeta i projekt utforskar vi omvärlden tillsammans med barnen. I vår verksamhet använder vi pedagogisk dokumentation som ett verktyg att synliggöra barns lärande. Förskolan består i nuläget av fyra avdelningar varav två avdelningar är för de äldre barnen.
Vi söker dig som ser varje barns unika förmåga med fokus på barnens och verksamhetens utveckling och lärande. I utvecklingsarbetet ser du vikten av barns lärandemiljö ute och inne, kreativa uttryck samt användandet av pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg för det systematiska kvalitetsarbetet. Du är lösningsfokuserad och flexibel och utgår från ett relationellt förhållningssätt med en tro på att det är vi personal som skapar förutsättningar för att barnen ska få lyckas.
Vi söker dig som har en vilja, ett engagemang och tar ett ansvar för att planera, genomföra, dokumentera samt utveckla det pedagogiska arbetet i samarbete med övriga i arbetslaget. Du har intresse för forskning och arbetar medvetet för att utveckla förskolan utifrån beprövade metoder och erfarenhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har förskollärarlegitimation. Erfarenhet och kunskap inom autism och NPF-spektra är meriterande.
Du har god digital kompetens och kan utrycka dig väl på svenska, både i tal och skrift.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader.
Skollagen kräver att samtliga medarbetare inom verksamheter skola/förskola skall visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas. Handläggningstiden för att få detta dokument kan ta lång tid. Du beställer ett utdrag på polisen.se, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Legitimation ska bifogas i ansökan, alt behörighetsgivande examen som berättigar dig till en legitimation.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan befintlig personal.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
