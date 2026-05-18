Fysioterapeut till rehabiliteringsmedicinavdelningen
2026-05-18
Rehabiliteringsmedicin på Sandvikens sjukhus tar emot patienter från hela Gävleborgs län. Våra största diagnosgrupper är stroke, traumatiska hjärnskador, ryggmärgsskador och vissa neurologiska sjukdomar. Aktivitetsförmågan hos patienterna varierar från totalt hjälpbehov till enbart behov av stöd avseende minne, problemlösning, struktur och tal med mera som gör att det blir svårt att delta i vardags-, familje-, fritids- och samhällsliv. På rehabiliteringsmedicinavdelningen ingår du i ett team med flera yrkeskategorier som sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, kurator, rehabiliteringsassistent, psykologer, läkare, fritidsledare och logoped.
Publiceringsdatum2026-05-18Arbetsuppgifter
Vi arbetar i team och har ett beteendemedicinskt synsätt, det vill säga att vi tar hänsyn till att även beteenden och faktorer i livsstilen påverkar kroppens sjukdomstillstånd, uppkomst och framförallt dess utveckling. I anslutning till avdelningen arbetar vi i ändamålsenliga träningslokaler och anpassad utomhusmiljö. Vi har även tillgång till bassäng, träningskök, träningslägenhet och trädgård. Viss del av träningen förläggs även ute i samhället.
Som fysioterapeut hos oss hos oss kommer du bland annat att
• kartlägga patientens aktivitetsförmåga utifrån både motorisk och kognitiv aspekt
• ansvara för kartläggning, behandling/träning och utskrivningsplanering för 3-4 patienter
• ha kontakt och samarbete med patient, närstående, övriga teammedlemmar samt med externa samarbetspartners som exempelvis primärvård och kommun genom hela rehabiliteringsprocessen.
Hos oss får du
• ingå i både avdelningens och hela verksamhetens fysioterapeutgrupp
• arbeta i team tillsammans med olika yrkeskategorier
• arbeta dagtid.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Som person ser vi att du tycker om att arbeta i team tillsammans med andra samtidigt som du tar ansvar för dina egna arbetsuppgifter. Du har lätt för att ta egna initiativ och vill gärna vara med och utveckla verksamheten framåt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I rollen som fysioterapeut ska du
• vara legitimerad fysioterapeut.
För den här tjänsten är det meriterande om du har utbildning och/eller erfarenhet av strokerehabilitering, ryggmärgsskaderehabilitering, Bobath och beteendemedicin. Vi ser gärna att du har eller vill utveckla specialistkunskaper inom neurologi och ryggmärgsskaderehabilitering. Vi kommer även att erbjuda möjlighet till utbildning inom dessa områden.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Så ansöker du Klicka på denna länk för att göra din ansökan Jobbnummer
9912502