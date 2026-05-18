Bokningskoordinator för AI- och IT-konsulter till Aveer AB
2026-05-18
Bokningskoordinator för AI- och IT-konsulter till Aveer AB Bli operationsnavet som får kunder, konsulter och AI-kompetens att mötas i rätt tid.
Om rollen
Aveer AB är ett IT-konsultbolag med fokus på machine learning, AI och specialistkompetens inom modern teknik. Bolaget arbetar med konsulter över hela världen och i nära samarbete med syskonbolag inom Nordic Investin Group.
Nu söker vi en administrativ bokningskoordinator som kan ta hand om inkommande kunder och koordinera möten, bokningar och konsultkontakter med hög precision. Du blir personen som ser till att rätt kund träffar rätt konsult vid rätt tidpunkt - utan friktion.
Det här är en roll för dig som gillar tempo, internationella kontaktytor och tydliga processer. Du behöver inte vara tekniker, men du behöver vara nyfiken på AI, machine learning och hur konsultaffärer fungerar.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
• Ta emot inkommande kundförfrågningar och snabbt skapa struktur kring behov, tidslinje och nästa steg.
• Boka och koordinera möten mellan kunder, konsulter och interna team över olika kalendrar och tidszoner.
• Säkerställa att konsulter får rätt briefing inför kundmöten och att kunden får tydlig bekräftelse, agenda och uppföljning.
• Hålla ordning på bokningsflöden, tillgänglighet, mötesanteckningar, CRM och interna listor.
• Följa upp efter möten och se till att offerter, konsultprofiler, nästa möte eller intern handover sker snabbt.
• Koordinera med syskonbolag och externa partners när resurser, kandidater eller specialister behöver kopplas in.
• Bidra till att Aveers kundresa känns snabb, global, professionell och tekniskt framåtlutad.
Vi tror att du är
• Extremt strukturerad och trygg i att äga kalendrar, bokningar, uppföljningar och många parallella trådar.
• Kommunikativ, snabb och professionell i både svenska och engelska.
• Bekväm med digitala verktyg, CRM, kalenderhantering och skriftlig koordinering.
• Nyfiken på AI, machine learning, IT-konsulter och internationella affärer.
• Bra på att skapa lugn och tydlighet även när tempot är högt.
• Affärsmässig nog att förstå att varje bokning kan vara början på ett större kunduppdrag.
Det här får du hos Aveer
• En central operationsroll i ett bolag som arbetar nära AI, machine learning och global konsultkompetens.
• Möjlighet att bygga struktur kring internationella kund- och konsultflöden.
• Kontakt med specialister, kunder och partners i flera marknader.
• En plats i en entreprenöriell företagsgrupp under Nordic Investin Group, med bolag inom AI, juridik, ekonomi, utbildning och internationell tillväxt.
Vem rollen passar bäst för
Den här rollen passar dig som gillar att vara spindeln i nätet, men inte på ett diffust sätt. Du vill äga flödet. Du vill veta vem som ska träffa vem, när det ska ske, vad som ska förberedas och vad som händer efteråt. När andra ser kaos ser du en process som kan förbättras.Publiceringsdatum2026-05-18Så ansöker du
Skicka in din ansökan och berätta kort varför du vill koordinera kund- och konsultflöden inom AI och IT hos Aveer AB.
