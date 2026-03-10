Truckförare i Skillingaryd
2026-03-10
Truckförare med erfarenhet av motviktstruck sökes till Skillingaryd
Är du en noggrann och ansvarsfull truckförare med bra koll på olika material? Trivs du med att arbeta i ett högt tempo och har erfarenhet av motviktstruck? Då kan det här vara rätt jobb för dig!
Vi söker nu en engagerad och pålitlig truckförare till vår verksamhet i Skillingaryd. Du kommer att arbeta med hantering och förflyttning av olika typer av material, så det är viktigt att du har god materialkännedom och ett öga för detaljer. Publiceringsdatum2026-03-10Arbetsuppgifter
Köra motviktstruck för att lasta, lossa och förflytta gods
Sortera, märka och placera material på rätt plats
Säkerställa att material hanteras på ett säkert och korrekt sätt
Samverka med andra avdelningar för ett effektivt materialflöde
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av att köra motviktstruck (B1-behörighet)
God kunskap om olika material och hur de ska hanteras
Ett noggrant arbetssätt och ett stort säkerhetstänk
God samarbetsförmåga och positiv inställning
Meriterande:
Tidigare erfarenhet från industri- eller lagerverksamhet
Truckkort med fler behörigheter
Vi erbjuder dig en trygg arbetsplats med trevliga kollegor, där du får möjlighet att utvecklas och ta ansvar.
Ansök redan idag! Tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.Om företaget
K-Bemanning är ett lokalt auktoriserat bemanningsföretag med kontor i Gislaved och Värnamo. Vi har över 20 års erfarenhet av bemanning, rekrytering och hyrrekrytering inom industrin. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag med R-licens och arbetar aktivt med kvalitet och etik i vår verksamhet.
Vid frågor kontakta:
Julia Lundgren
070-199 26 87julia@k-bemanning.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: julia@k-bemanning.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare K-Bemanning AB
(org.nr 556664-6625) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Julia Lundgren julia@k-bemanning.se 0701992687 Jobbnummer
9787002