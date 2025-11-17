Truckförare
2025-11-17
Vill du vara en viktig del av produktionen hos ett välrenommerade industriföretag i Örnsköldsvik?
OnePartnerGroup söker nu en driven och noggrann truckförare till BAE Systems - en arbetsplats där din insats verkligen gör skillnad. Hos BAE Systems får du möjlighet att arbeta i en dynamisk och spännande miljö där tempot kan vara högt och sammanhållningen stark. Här trivs du som tycker om att ta ansvar, gillar ordning och reda och vill bidra till ett effektivt flöde i produktionen.
Vi letar efter dig som är social, självgående och gillar att ligga steget före. Du blir en del av ett engagerat team där alla jobbar mot samma mål - och där din insats värdesätts varje dag.
Låter det som en miljö där du skulle trivas?
Då vill vi gärna att just du söker tjänsten och blir en del av vårt starka team!
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Interna transporter av material inom anläggningen
Truckkörning med behörighet B1
Lastning, lossning och säker hantering av gods
Stöd i övriga logistik- och lagerrelaterade uppgifter
Rollen kräver god samarbetsförmåga, noggrannhet och ett högt säkerhetstänk. Rollen passar dig som trivs med ett fysiskt arbete i ett strukturerat flöde och som vill bidra till ett större sammanhang.Publiceringsdatum2025-11-17Kvalifikationer
Har giltigt truckkort med behörighet B1 (krav)
Har erfarenhet av truckkörning och godshantering
Har god fysik och en stark arbetsvilja
Trivs med att arbeta i ett högt tempo och har förmågan att behålla struktur även under stress
Vi är övertygade om att rätt personlighet och inställning kan göra hela skillnaden, därför värderar vi dina personliga egenskaper minst lika högt som din erfarenhet.
Du är ansvarstagande, samarbetsvillig och har ett högt säkerhetstänk. Du trivs med att arbeta i team, är lösningsorienterad och bidrar med en positiv attityd i vardagen.
Din ansökan
Tjänsten omfattas av säkerhetsklassning, vilket innebär att svenskt medborgarskap är ett krav. Som en del av rekryteringsprocessen kommer säkerhetssamtal, bakgrundskontroll och drogtest att genomföras.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ansökan görs via OnePartnerGroup.se - vi tar inte emot ansökningar via e-post med hänsyn till GDPR. Efter att du skickat in din ansökan får du ett sms och ett mejl från vår digitala kollega Sara (avsändare OnePartnerGroup/OPG) med en länk till några urvalsfrågor kopplade till tjänsten.
Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta Kandidatansvarig Mirjana Kapcevic på mirjana.kapcevic@onepartnergroup.se
När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan mot kravprofilen och återkopplar via mejl eller telefon. Om du går vidare i processen bokar vi in en intervju, och därefter genomförs referenstagning och bakgrundskontroll.
Anställning
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos kunden. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss.
Låt oss bli din nya kollega, välkommen med din ansökan!
