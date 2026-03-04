Truckförare - Extrajobb Dagtid
Insitepart AB / Lagerjobb / Örebro Visa alla lagerjobb i Örebro
2026-03-04
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Insitepart AB i Örebro
, Karlskoga
, Eskilstuna
, Västerås
, Töreboda
eller i hela Sverige
Dina Arbetsuppgifter och profil
Vi söker nu engagerade och ansvarstagande medarbetare som vill arbeta extra. Tjänsten innebär varierande arbetsuppgifter inom orderplock, truckkörning och materialhantering. Här får du arbeta i ett team med högt tempo, tydliga rutiner och god laganda.
Arbetsuppgifterna varierar mellan orderplock, materialhantering och truckkörning. Arbetet innefattar bland annat att hantera pall, fylla på plockplatser och plocka gods från högläge med höglyftande truck. I denna tjänst krävs noggrannhet, god simultanförmåga och en förmåga att räkna korrekt vid plock och kontroll av saldo. En stor del av arbetet sker med truck vilket innebär att du behöver ha god erfarenhet av truckkörning, koordination och vara bekväm med att arbeta på höjd.
Andra delar av arbetet består av orderplock med truck och manuellt. Manuellt orderplock sker med vagn, där flera order hanteras samtidigt. Arbetet innebär mycket gång under dagen, och därför är det viktigt att du har god kondition. Vikten på produkterna varierar mellan 2 och 20 kilo, vilket innebär att du behöver vara i god fysisk form. För denna tjänst behöver du antingen studera på 100% eller ha ett annat arbete på minst 50%. Vi letar efter dig som kan arbeta minst 2-3 dagar i veckan och kan vara tillgänglig inom kortvarsel. Arbetstiden är förlagt under dagtid.
Observera! För att vara aktuell för den här tjänsten så måste du ha en annan huvudsaklig sysselsättning dvs antingen studier på heltid (100%) eller ett annat arbete på minst 50%.
Vi erbjuder dig
Du som jobbar hos oss får en arbetsgivare som gör sitt yttersta för att du ska få utvecklas och få alla möjligheter till att nå goda resultat. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag vilket betyder att vi följer alla rådande lagar och erbjuder dig som anställd säkra arbetsvillkor och kollektivavtal. Våra flexibla medarbetare är kärnan i vår verksamhet och en viktig faktor till vår starka tillväxt. Publiceringsdatum2026-03-04Anställningsvillkor
Minst 18 år
Truckkort A1-4 B1-4
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
God fysik, då arbetet kan innefatta tunga lyft.
Grundläggande matematikkunskaper
Erfarenhet av lagerarbete och orderplock.
Annan sysselsättning (antingen studier på 100% eller annat arbete på 50%)
Låter detta som din nästa utmaning?
På Insitepart är alla välkomna att söka jobb oavsett ålder, kön, erfarenhet eller etnisk bakgrund. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet när vi rekryterar, för vi vet att rätt person på rätt plats skapar ett stort mervärde för både kund och dig som person.
Skicka gärna in din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval och tjänsterna kommer att tillsättas när vi funnit rätt kandidater. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7324335-1872562". Arbetsgivare Insitepart AB
(org.nr 559024-5048), https://jobb.insitepart.se
Virkesvägen 4 (visa karta
)
703 63 ÖREBRO Arbetsplats
Insitepart Jobbnummer
9775780