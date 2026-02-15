Trollhättan: Kvalitetschef
2026-02-15
Vad vi söker
Vi söker en självgående, strukturerad och motiverad person med ett genuint intresse för kvalitetsarbete. Du prioriterar ditt teams prestation och drivs av att se människor växa och utvecklas. Du trivs i en internationell miljö och ser samarbetet med stora globala kunder som en tydlig fördel.
Vad erbjuder vi?
Månadslön 75 000 om du har allt vi söker
Förskottssemester
Enligt lokalt avtal använder vi arbetstidsförkortningsdagar till klämdagarna runt jul och nyår. Vilket innebär att de allra flesta är lediga ca 2 veckor under den perioden.
Fyra veckors sammanhängande semesterstängning
Semesterrätt 30 dagar
Möjlighet till bonus redan i år, och garanterad berättigande till bonus från och med 2027
Vem är du?
• Minst 8 års erfarenhet av kvalitetsledning i en ledande roll.
• Erfarenhet från fordonsindustrin, gärna på leverantörssidan.
• Ingenjörsexamen.
• Flytande engelska i tal och skrift samt gärna även svenska.
Huvudsakliga ansvarsområden
• Leda och utveckla kvalitetsavdelningen på fyra personer.
• Säkerställa att alla kvalitetsprocesser följs och kontinuerligt förbättras.
• Följa upp mål och nyckeltal kopplade till kvalitetsresultat.
• Fastställa och följa upp krav på leverantörer i samarbete med inköpsavdelningen.
• Säkerställa kvaliteten på inkommande material och levererade produkter.
• Driva initiativ för ständiga förbättringar.
• Samarbeta tvärfunktionellt med andra avdelningar för att säkerställa effektiv och lönsam produktion.
• Representera företaget i kvalitetsfrågor gentemot globala fordonskunder.
