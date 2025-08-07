Tre Rum söker serveringspersonal
2025-08-07
Vi är en etablerad restaurang i centrala Östersund med mycket gäster, högt tempo och en tight personalgrupp. Nu söker vi fler som kan förstärka vårt team.
Om arbetsplatsen
Hos oss är det ofta fullt upp - det går snabbt, men vi har koll. Vi jobbar nära varandra och hjälps åt. Tempot är högt under service, men vi är måna om att ha en arbetsmiljö där man trivs, tar ansvar och vet vad som behöver göras. Vi är stolta över vårt bemötande och att många av våra gäster återkommer.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av servering eller liknande arbete (men rätt inställning är viktigare än lång erfarenhet)
Klarar högt tempo och kan hålla fokus
Vi ser gärna att du är en ansvarsfull och initiativtagande person som vill bli duktig på att bemöta våra gäster och samarbeta med övrig personal.
Kan jobba både vardagar, kvällar och helgerPubliceringsdatum2025-08-07Om tjänsten
Vi söker både heltidspersonal och deltidspersonal.
Varierande arbetstider, mestadels kvällar och helger men med möjlighet till flexibelt schema för rätt person.
Rekrytering sker löpande med start så snart som möjligt.
Vi ser fram emot att få träffa dig! Kom gärna förbi och säg hej eller skicka din ansökan till oss pårestaurangtrerum@gmail.com
.
Kontaktionformation:
Restaurang Tre Rum
Prästgatan 38
telefon: 063-516689 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06
E-post: restaurangtrerum@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elma i Östersund AB
(org.nr 556788-2542) Jobbnummer
9449930