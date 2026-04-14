Transportplanerare
Vill du ha en central roll i att säkerställa effektivaleveranser i en bransch som är avgörande för Sveriges energiframtid? Trivs du ien koordinerande roll med många kontaktytor där du får kombinera struktur medproblemlösning i vardagen?
KL Industri söker nu en Transportplanerare som vill taansvar för att planera och optimera företagets leveransflöden till kund.
Företagspresentation
KL Industri grundades 1946 av Knut Kronqvist och Åke Larssonsom ett litet tillverkningsföretag för mätarskåp och frånskiljarfack. Idag harföretaget vuxit till en ledande leverantör av nätstationer ocheldistributionslösningar i Norden, och är en pålitlig partner för bådeoffentliga och privata aktörer inom elkraftssektorn. Med 80 års erfarenhetfortsätter KL att leverera högkvalitativa produkter med korta leveranstider ochhög precision.
KL Industri erbjuder ett brett utbud av produkter ochtjänster inom eldistribution, inklusive stationer i plåt och betong förmellanspänningsnätet. Företaget spelar en viktig roll i den pågåendeelektrifieringen av samhället genom att utveckla effektiva och miljövänligalösningar, och bidrar aktivt till övergången till förnybar energi och hållbaraelnät. Med ett brett spektrum av expertis strävar KL Industri efter att möta deökade kraven i en tid av omställning och att vara en drivkraft för en hållbar framtid.Publiceringsdatum2026-04-14Om tjänsten
I rollen som Transportplanerare ansvarar du för att planera,koordinera och följa upp företagets leveranser och transporter till kund. Dudriver transportflödet från färdig produkt till leverans, med fokus på högleveransprecision, kostnadseffektiva upplägg och hållbara transportlösningar.
Arbetet innebär att du planerar transporter både på kort ochmedellång sikt, optimerar rutter och säkerställer ett effektivt utnyttjande avtransportkapacitet. Du har en central roll i kontakten med kunder kringleveranser och ansvarar för att boka och koordinera transporter med externatransportörer.
Du fungerar som en viktig länk mellan flera internafunktioner såsom produktion, internlogistik och planering, samtidigt som du harnära kontakt med chaufförer och transportörer.
Rollen innebär att du löpande behöver prioritera om ochanpassa planeringen utifrån förändrade förutsättningar, exempelvis vid ändradeleveransdatum eller när produktionen inte är klar enligt plan. Du fattarsnabba, välgrundade beslut och hittar lösningar i en vardag där tempot är högtoch förutsättningarna snabbt kan förändras.
Samtidigt finns ett tydligt fokus på att vidareutvecklatransportplaneringen. Idag sker mycket av planeringen i Excel och affärssystem,och framåt finns ett behov av att skapa mer struktur och arbeta mersystematiskt med stöd av digitala verktyg. Här får du en viktig roll i attbidra med idéer, förbättringar och nya arbetssätt.
Vi erbjuder dig
Som Transportplanerare får du en central roll i verksamhetendär du har stor påverkan på leveransprecision, kundnöjdhet och lönsamhet. Dublir en del av ett bolag med stark marknadsposition och hög efterfrågan.
Du erbjuds en unik möjlighet i en varierad och operativ rollmed många kontaktytor, där du även får möjlighet att bidra till utvecklingen avtransportplaneringen och arbetssätt framåt.
Du arbetar i en platt organisation med korta beslutsvägar,ett stöttande och prestigelöst ledarskap samt goda möjligheter att påverka dinroll. Samtidigt verkar du i en stabil bransch med långsiktiga kundrelationer.Profil
För att lyckas i rollen som Transportplanerare tror vi attdu har en stabil grund inom transportplanering eller logistik och trivs i enroll där du får kombinera effektivisering och problemlösning i en föränderligvardag.
Då du är helhetsansvarig för transportplaneringen tror vi attdu är strukturerad och har förmåga att planera och prioritera mellan fleraparallella aktiviteter. Du är lösningsorienterad och agerar snabbt närförutsättningarna förändras. Samtidigt är du kommunikativ och trivs i en rollmed många kontaktytor, där du dagligen samarbetar med både interna funktioneroch externa parter.
Du har ett naturligt driv och tar ansvar för dina uppgifter,samtidigt som du bidrar till ett gott samarbete och en professionell dialog medkunder och leverantörer. Du är analytisk i ditt arbetssätt och har förmåga attfatta välgrundade beslut kring transportupplägg och prioriteringar. Du är tryggi dig själv och har förmåga att stå på dig när det behövs, samtidigt som du ärsmidig i samarbeten och bygger goda relationer.
Vi söker dig som har:
• Eftergymnasial utbildning inom logistik, transport eller motsvarandearbetslivserfarenhet
• Minst fem års erfarenhet av transportplanering
• Erfarenhet av att arbeta i affärssystem (ERP) samt goda kunskaper i Excel
• Flytande kunskaper i svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i engelskaSå ansöker du
För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessenvänligen kontakta ansvarigt rekryteringsteam nedan.
Vi kommer i urvalet att nyttja arbetspsykologiska tester. Du kommer också att tidigt i urvalet få del av och svara på hur du anser dig mötade skallkrav och meriterande aspekter som finns för tjänsten avseendeutbildning, erfarenhet och kunskap. Vårt fokus kommer i ett första läge vara skallkraven och din personliga potential. Senare kommer naturligtvis personliga intervjuer med både oss och kund samt referenstagning ske.
Sök tjänsten genom att klicka på "ansök" och registrera digi vår databas, detta för att följa riktlinjerna som gäller för GDPR.
Karolin Loström, 0721-47 92 36,karolin.lostrom@unikresurs.se
DanielEdqvist, 0721-426923, daniel.edqvist@unikresurs.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Unik Resurs i Sverige AB
