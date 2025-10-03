Transportplanerare
Adecco Sweden AB / Logistikjobb / Avesta Visa alla logistikjobb i Avesta
2025-10-03
, Norberg
, Hedemora
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Avesta
, Norberg
, Hedemora
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige
Är du lösningsorienterad, strukturerad samt gillar att ha många bollar i luften?
Då kan tjänsten som transportplanerare vara något för dig!Publiceringsdatum2025-10-03Om tjänsten
I din roll som transportplanerare kommer du att ingå i en arbetsgrupp tillsammans med andra planerare där ni arbetar nära varandra i mindre team. Du har fokus på logistik och transporter och ingår i ett regionalt team och jobba i Region Europe North (REN) Deliver Sweden. De transporter som du planerar består av tankbilstransporter med flytande gas samt leveranser av gas i lastväxlarflak. Leveranserna sker huvudsakligen till kunder i Sverige, Norge och Danmark men det förekommer även andra gränsöverskridande transporter. Dina arbetsverktyg kommer att vara planeringssystemet Liquid Control System, LCS, samt till viss del SAP och du arbetar med:
• Planering och koordinering av transporter
• Bevakning och orderhantering
• 0ptimering av transportekonomi och rätt servicenivå till kunderna
Tjänsten som transportplanerare är ett konsultuppdrag med tillsättning enligt överenskommelse. Som konsult får du en anställning i Adecco Sweden. Till att börja med är uppdraget 12 månader och för rätt person finns möjligheter att uppdraget förlängs.
Om dig
För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad, noggrann och kommunikativ.
Vidare ser vi också att du är självgående och kan ta egna initiativ, du bör också trivas med att ha många olika kontaktytor i ditt arbete.
Du har en gymnasial grundutbildning och gärna eftergymnasiala studier med inriktning mot logistik, transportekonomi och transportplanering.
För en nödvändig insikt i det dagliga flödet så är tidigare arbetslivserfarenhet inom transport & logistik väldigt meriterande.
Viktigt för tjänsten är:
• Förståelse för logistiska flöden
• Flytande engelska och svenska både i tal och skrift.
• Ett stort driv och god samarbetsförmåga.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Hans Hedback via mail hans.hedback@adecco.se
. Alt. Linnéa Strandh via linnea.strandh@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Konsultchef
Hans Hedback Jobbnummer
9538760