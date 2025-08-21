Transportledare till Optimera
2025-08-21
Vi på Libera rekryterar nu en Transportledare till Optimeras logistikcenter i Rosersberg.
Uppdraget
Som transportledare på Optimera får du en central roll i att planera, leda och följa upp deras dagliga transporter. Du arbetar nära chaufförer, leverantörer och interna funktioner för att säkerställa punktliga leveranser och hög kundnöjdhet. Här får du möjlighet att kombinera ditt operativa driv med din tekniska förståelse för att optimera transportflödet.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Ha nära dialog med chaufförer och externa partners
Hantera och analysera kördata, kartvyer och miljödata i Co-drivers
Självständigt bygga och utveckla arbetssätt i Excel för att förbättra effektivitet och uppföljning
Arbeta med kundservice, orderregistrering och hantering av avvikelser
Besvara fakturafrågor och säkerställa korrekt dokumentation
Säkerställa att leveranser sker i rätt tid, på rätt plats och på rätt sätt
Vem du är
Vi söker dig som är trygg i en operativ roll och trivs med att ha många kontaktytor. Du är lösningsorienterad, strukturerad och har en god förmåga att fatta beslut i stunden.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet från transportledning inom mindre åkeri eller budbilsverksamhet
Goda kunskaper i Excel och vana att skapa lösningar för uppföljning och analys
Erfarenhet av att arbeta i ERP-system och liknande verktyg
Förmåga att analysera data och omsätta det till praktiska förbättringar
Erfarenhet från lokala transportföretag är meriterande, liksom bakgrund som chaufför med förståelse för vardagen på vägarna.
Rekryteringsprocessen
Detta är en direktrekrytering där Libera sköter rekryteringsprocessen och alla frågor kring processen besvaras av Liberas rekryterare.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden är slut, tillträde till tjänsten sker gärna omgående för rätt kandidat. Ansökan ber vi dig skicka via annonslänken för korrekt hantering av CV och personuppgifter.
Välkommen med din ansökan redan idag!
