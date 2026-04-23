Transportledare till Borås

Remondis Sweden AB / Logistikjobb / Borås
2026-04-23


Vi söker nu en Transportledare till vår anläggning i Viared, Borås. Som transportledare på REMONDIS får du en roll med stort ansvar, där du tillsammans med ditt team arbetar med miljöeffektiva transportlösningar för hållbara och långsiktiga kundrelationer och resultat. Här finns goda möjligheter att påverka arbetssätt, bidra med nytänkande och driva lösningar framåt.
Vår transportenhet i Borås är en del av Region Väst där vi samlar in och hanterar olika typer av avfall för återvinning. Fordonsflottan består av 13 fordon som bl.a. utgörs av baktömmande komprimatorfordon, lastväxlarfordon, med och utan kran samt skåpbilar. På enheten arbetar erfarna och engagerade miljöarbetare som dagligen bidrar till en hållbar framtid.

Dina arbetsuppgifter
I rollen som Transportledare ansvarar du för den dagliga driften av transporterna.
Tjänsten innefattar bl.a.:

Planera och dirigera fordon samt fördela uppdrag till miljöarbetare

Säkerställa att uppdragen blir utförda och rätt hanterade i verksamhetssystem

Säkerställa att erforderliga transportdokument finns för chaufförerna

Sakgranskning av fakturor i DCE

Medverka i målarbetet samt uppföljning av fordonsslagets mål

Stödja i specifika kundärenden

Ansvara för kunddialog i samband med utförande

Hantera avvikelser och kundreklamationer

Säkerställa att kundernas leveranser hanteras enligt gällande rutiner

Övrigt förekommande arbetsuppgifter som delegeras av närmaste chef

Om dig
Vi söker dig som trivs i ett högt tempo och har förmågan att hantera många kontaktytor och arbeta med parallella arbetsuppgifter. Du är stresstålig, strukturerad och trygg i att prioritera när förutsättningarna snabbt förändras. Du har ett lösningsorienterat förhållningssätt, ser möjligheter och bidrar aktivt till förbättringar och effektiviseringar i arbetet. Vidare har du en mycket god kommunikations- och samarbetsförmåga, med ett professionellt och serviceinriktat bemötande.

Kvalifikationer
Erfarenhet från transportbranschen, exempelvis som chaufför

Avslutad gymnasieutbildning

Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift

God datorvana och erfarenhet av att arbeta i affärssystem

Meriterande
Formell transportledarutbildning och/eller erfarenhet av transportledning, logistikstöd eller entreprenad, gärna inom återvinningsbranschen

Erfarenhet av eller körkort för tunga fordon (C/CE), vilket ger dig en djupare förståelse för våra operativa utmaningar

Övrig information
Arbetstid: 07.00-16.00

Anställningsform: Tillsvidare med inledande 6 månaders provanställning

Urval: Löpande urval tillämpas och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Som en del av urvalsprocessen använder vi arbetspsykologiska tester.

Placeringsort: Borås

Om REMONDIS:
Bli en del av ett bolag som varje dag arbetar för en ljusare framtid, för kommande generationer och vår planet; REMONDIS - cirkulär ekonomi - på riktigt.
REMONDIS är världens tredje största återvinningsbolag och vi ser till att över 30 miljoner ton avfall blir ny råvara - varje år. Vi verkar i en bransch som verkligen har framtiden för sig och som är en nödvändighet om världen ska ha en ljusare framtid. Vi är ett härligt team som utvecklar verksamheten i Sverige för att leverera branschens bästa service inom återvinning.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-20
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7602235-1963293".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Remondis Sweden AB (org.nr 556114-2810), https://jobb.remondis.se
Ödegärdsgatan 4 (visa karta)
504 64  BORÅS

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Remondis Sweden

Jobbnummer
9872165

