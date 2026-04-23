Transportledare till Borås
Remondis Sweden AB / Logistikjobb / Borås Visa alla logistikjobb i Borås
2026-04-23
Vi söker nu en Transportledare till vår anläggning i Viared, Borås. Som transportledare på REMONDIS får du en roll med stort ansvar, där du tillsammans med ditt team arbetar med miljöeffektiva transportlösningar för hållbara och långsiktiga kundrelationer och resultat. Här finns goda möjligheter att påverka arbetssätt, bidra med nytänkande och driva lösningar framåt.
Vår transportenhet i Borås är en del av Region Väst där vi samlar in och hanterar olika typer av avfall för återvinning. Fordonsflottan består av 13 fordon som bl.a. utgörs av baktömmande komprimatorfordon, lastväxlarfordon, med och utan kran samt skåpbilar. På enheten arbetar erfarna och engagerade miljöarbetare som dagligen bidrar till en hållbar framtid.Publiceringsdatum2026-04-23Dina arbetsuppgifter
I rollen som Transportledare ansvarar du för den dagliga driften av transporterna.
Tjänsten innefattar bl.a.:
Planera och dirigera fordon samt fördela uppdrag till miljöarbetare
Säkerställa att uppdragen blir utförda och rätt hanterade i verksamhetssystem
Säkerställa att erforderliga transportdokument finns för chaufförerna
Sakgranskning av fakturor i DCE
Medverka i målarbetet samt uppföljning av fordonsslagets mål
Stödja i specifika kundärenden
Ansvara för kunddialog i samband med utförande
Hantera avvikelser och kundreklamationer
Säkerställa att kundernas leveranser hanteras enligt gällande rutiner
Övrigt förekommande arbetsuppgifter som delegeras av närmaste chef
Om dig
Vi söker dig som trivs i ett högt tempo och har förmågan att hantera många kontaktytor och arbeta med parallella arbetsuppgifter. Du är stresstålig, strukturerad och trygg i att prioritera när förutsättningarna snabbt förändras. Du har ett lösningsorienterat förhållningssätt, ser möjligheter och bidrar aktivt till förbättringar och effektiviseringar i arbetet. Vidare har du en mycket god kommunikations- och samarbetsförmåga, med ett professionellt och serviceinriktat bemötande.Kvalifikationer
Erfarenhet från transportbranschen, exempelvis som chaufför
Avslutad gymnasieutbildning
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
God datorvana och erfarenhet av att arbeta i affärssystem
Meriterande
Formell transportledarutbildning och/eller erfarenhet av transportledning, logistikstöd eller entreprenad, gärna inom återvinningsbranschen
Erfarenhet av eller körkort för tunga fordon (C/CE), vilket ger dig en djupare förståelse för våra operativa utmaningarÖvrig information
Arbetstid: 07.00-16.00
Anställningsform: Tillsvidare med inledande 6 månaders provanställning
Urval: Löpande urval tillämpas och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Som en del av urvalsprocessen använder vi arbetspsykologiska tester.
Placeringsort: Borås
Om REMONDIS:
Bli en del av ett bolag som varje dag arbetar för en ljusare framtid, för kommande generationer och vår planet; REMONDIS - cirkulär ekonomi - på riktigt.
REMONDIS är världens tredje största återvinningsbolag och vi ser till att över 30 miljoner ton avfall blir ny råvara - varje år. Vi verkar i en bransch som verkligen har framtiden för sig och som är en nödvändighet om världen ska ha en ljusare framtid. Vi är ett härligt team som utvecklar verksamheten i Sverige för att leverera branschens bästa service inom återvinning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7602235-1963293". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Remondis Sweden AB
https://jobb.remondis.se
Ödegärdsgatan 4
)
504 64 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Remondis Sweden
