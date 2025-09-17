Transportledare / Speditör

Nu söker vi en driven transportledare till vårt kontor i Göteborg. Som person bör du vara social och utåtriktad med god samarbetsförmåga och känsla för service. Du kommer jobba tillsammans med ett team chaufförer, lagerarbetare samt trafikledare. Huvudsakliga arbetsuppgifter: Daglig transportplanering och optimering av gods på våra lastbilar Daglig kontakt med kunder och chaufförer Ordermottagning Prisförfrågningar
God datorvana och flytande svenska är ett krav för att söka tjänsten. Meriterande om du tidigare varit chaufför och är van vid hantering av gods samt innehar truckkort.