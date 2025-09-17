Transportledare / Speditör

Twentyfourseven Logistics AB / Logistikjobb / Göteborg
2025-09-17


Nu söker vi en driven transportledare till vårt kontor i Göteborg. Som person bör du vara social och utåtriktad med god samarbetsförmåga och känsla för service. Du kommer jobba tillsammans med ett team chaufförer, lagerarbetare samt trafikledare.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Daglig transportplanering och optimering av gods på våra lastbilar
Daglig kontakt med kunder och chaufförer
Ordermottagning
Prisförfrågningar

God datorvana och flytande svenska är ett krav för att söka tjänsten.
Meriterande om du tidigare varit chaufför och är van vid hantering av gods samt innehar truckkort.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
E-post: maja.fridsen@247logistics.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Twentyfourseven Logistics AB (org.nr 556710-2164), https://www.247logistics.se/
Gullbergsvassgatan 6 (visa karta)
411 04  GÖTEBORG

Jobbnummer
9513727

