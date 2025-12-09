Transportledare
AB Pr-Slamsugning / Logistikjobb / Falköping Visa alla logistikjobb i Falköping
2025-12-09
, Skara
, Tidaholm
, Herrljunga
, Skövde
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Pr-Slamsugning i Falköping
, Skara
, Tidaholm
, Skövde
, Vara
eller i hela Sverige
PR-Slamsugning AB är ett familjeföretag och har sedan starten 1980 arbetat med transporter inom miljöområdet. Vi fortsätter att utöka miljöarbetet och söker nu medarbetare som trafikplanerare för Spol och slam transporter .Publiceringsdatum2025-12-09Arbetsuppgifter
I rollen som Transportledare kommer ditt ansvarsområde innefatta planering och uppföljning av transportlednings processen. Du säkerställer att transporterna planeras på ett så effektivt sätt som möjligt och att resurser nyttjas optimalt. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:
• Förbereda, ta emot och registrera order
• Samordna och fördela ut uppdrag till företagets fordon/chaufförer
• Följa upp och ansvara för avslut av uppdragen
• Räkna på jobb
Dina kontaktytor är många i former av både interna och externa kontakter såsom kollegor, chaufförer och kunder. Här får du i allra högsta grad bidra och utveckla verksamheten samtidigt som du har stor påverkan på såväl ekonomi som kund nöjdhet!Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter eller ser rollen som ditt nästa steg. Vi ser positivt på om du har en utbildning inom logistik och har erfarenhet från transportbranschen. Du har en mycket god data- och system vana. Erfarenhet av arbete i olika affärssystem är meriterande.
Är du en duktig planerare med hög social kompetens och ett stort engagemang? Då är det troligtvis dig vi söker. Som person är du ansvarstagande och självgående samtidigt som du gärna tar egna initiativ och ser möjligheter.
Du har ett prestigelöst förhållningssätt och värnar om ett trevligt och professionellt bemötande mot andra, vilket leder till långsiktiga samarbeten. Vi ser att du har förmågan att leda personer och är van att arbeta i grupp. Vidare är du duktig på att anpassa din kommunikation till olika målgrupper.
#jobbjustnu
Har du frågor kring tjänsten går det bra att kontakta jobb@pr-slamsugning.se
Du ansöker direkt på jobb@pr-slamsugning.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
E-post: jobb@pr-slamsugning.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Pr-Slamsugning
(org.nr 556364-8913), http://pr-slamsugning.se/
Mossvägen 39 (visa karta
)
521 30 FALKÖPING Arbetsplats
Aktiebolaget Pr-Slamsugning Jobbnummer
9635655